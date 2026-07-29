La Aemet avisa de más calor en Alicante: hasta 36 grados y noches tropicales

Alicante seguirá este miércoles 29 de julio bajo un escenario de estabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el predominio del sol, con cielos poco nubosos o despejados en toda la provincia, aunque con la posibilidad de presencia de polvo en suspensión que podría dejar el ambiente algo más turbio.

Las temperaturas continuarán en valores elevados y tenderán a subir ligeramente o mantenerse sin cambios respecto a los últimos días. El calor seguirá siendo protagonista durante las horas centrales, especialmente en el interior, mientras que en la costa la humedad volverá a incrementar la sensación térmica y el ambiente bochornoso.

La mañana arrancará con cielos prácticamente despejados y sin riesgo de lluvias. A lo largo del día podrán aparecer algunas nubes altas, pero no se esperan cambios importantes en una situación dominada por la estabilidad y el ambiente seco.

El viento soplará flojo y variable durante las primeras horas. A partir de la tarde tenderá a componente este y sureste, favoreciendo la entrada de brisas en el litoral, aunque sin evitar una nueva jornada de calor propio de finales de julio.

Alicante encara así otro día de pleno verano, con sol, temperaturas altas y una atmósfera condicionada por la posible presencia de calima, sin previsión de precipitaciones en la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este miércoles una jornada de pleno verano, con cielos despejados, ausencia de lluvias y temperaturas ligeramente más altas que en días anteriores. La presencia de polvo en suspensión podría dejar el ambiente algo más cargado y el cielo ligeramente velado en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 por la combinación de calor y humedad. La mañana será ya cálida y la tarde mantendrá valores elevados, con una noche tropical en la que los termómetros no bajarán de los 24 grados.

El viento soplará flojo de componente este durante la jornada, con tendencia a sureste por la tarde, favoreciendo la entrada de brisas junto al litoral y suavizando ligeramente el ambiente al final del día.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este miércoles una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados, sin probabilidad de lluvia y temperaturas que volverán a situarse en valores altos. La posible presencia de polvo en suspensión podrá dejar el ambiente algo más cargado, aunque sin alterar la estabilidad meteorológica.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados, con una sensación térmica similar durante las horas centrales. El calor será más intenso durante el mediodía, mientras que la tarde dejará un ambiente algo más suave con el descenso progresivo de los termómetros.

El viento soplará flojo de componente este durante buena parte del día y tenderá a quedar en calma a últimas horas. La noche seguirá siendo cálida, con una mínima de 21 grados y un ambiente todavía veraniego.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará este miércoles una jornada estable y muy veraniega, con cielos despejados, ausencia total de lluvias y temperaturas propias de finales de julio. La posible presencia de polvo en suspensión podrá dejar el ambiente algo más cargado, aunque sin alterar una jornada dominada por el sol.

Las temperaturas rondarán entre los 24 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 debido a la humedad. El viento soplará flojo de sureste durante la mañana y tenderá a componente oeste a últimas horas, dejando una tarde agradable junto al mar y una noche todavía cálida.

El tiempo en Elda

Elda tendrá este miércoles una jornada marcada por el sol y el calor, con cielos despejados durante todo el día y sin probabilidad de lluvia. La posible presencia de polvo en suspensión podrá dejar el ambiente algo más turbio, aunque la estabilidad será la nota dominante.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35 grados, con una sensación térmica similar a la temperatura real. El calor será más intenso durante las horas centrales, antes de que los termómetros bajen con rapidez al final de la tarde. El viento soplará flojo de componente sureste y quedará en calma durante la noche, que será más llevadera en el interior.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este miércoles una jornada estable y plenamente veraniega, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. El posible polvo en suspensión podrá dejar el ambiente algo más cargado en algunos momentos, aunque no impedirá el predominio del sol durante todo el día.

Las temperaturas estarán entre los 24 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 por la elevada humedad. El viento soplará flojo, con predominio de componente este durante buena parte de la jornada, y girará a nordeste a últimas horas, manteniendo un ambiente cálido y bochornoso junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá este miércoles una jornada de pleno verano, con cielos despejados, ausencia total de lluvias y temperaturas elevadas durante las horas centrales. La posible presencia de polvo en suspensión podrá dejar el ambiente algo más cargado, aunque sin alterar la estabilidad meteorológica.

Las temperaturas rondarán entre los 22 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35. El calor será protagonista desde primera hora de la tarde, aunque el ambiente será algo más llevadero al caer el sol. El viento soplará flojo de componente este durante el día y quedará en calma a últimas horas, dejando una noche cálida.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este miércoles una jornada completamente estable, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. El sol será protagonista durante todo el día y las temperaturas volverán a situarse en valores propios de pleno verano en el interior.

Los termómetros oscilarán entre los 20 y los 36 grados, con una sensación térmica similar. El ambiente será caluroso pero más seco que en la costa, con una humedad más contenida durante buena parte de la jornada. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a componente este durante las horas centrales.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará este miércoles una jornada de calor y estabilidad, con cielos despejados durante todo el día y sin probabilidad de lluvia. La jornada será plenamente veraniega, con temperaturas elevadas y una sensación de bochorno marcada por la humedad junto al mar.

Los termómetros oscilarán entre los 23 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 33 durante las horas centrales. El viento soplará flojo de componente sur, con algo más de intensidad durante el mediodía, y la tarde quedará soleada con ambiente cálido en el litoral norte.