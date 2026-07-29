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La Universidad de Alicante financia la movilidad internacional de Erasmus con tres millones de euros

Los destinos de los alumnos se amplían a otros países más allá de Europa, concretamente en América Latina, África y Asia

Estudiantes Erasmus.

Estudiantes Erasmus. / INFORMACIÓN

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

La movilidad internacional de estudiantes, profesorado y personal para el programa Erasmus de la Universidad de Alicante contará con más fondos. En concreto, con 2.797.649 euros, una financiación destinada a movilidad con países europeos y a cooperación con países de fuera de Europa que participan en el programa.

En materia de movilidad, la mayor parte de esta financiación, algo más del 80 %, proceden de fondos europeos, mientras que el resto los aporta el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Y del poco más de medio millón de euros destinados a cooperación, también la gran mayoría (el 81 %) proceden de fondos europeos.

Esta última resolución financia prácticamente la totalidad del proyecto presentado por la UA e incorpora nuevamente la movilidad con América Latina, una región que no obtuvo financiación en la convocatoria anterior.

Por otra parte, la UA amplía su red internacional en el contexto de Erasmus con nuevos países participantes como Marruecos, Túnez, China, Nigeria, Sudáfrica, Brasil y Uruguay. La financiación concedida representa alrededor del 48 % de la cantidad solicitada por la institución.

Estos datos demuestran, según la UA, “un crecimiento de la internacionalización de la UA”, y concretan que para el curso 2026-2027 está prevista la llegada de 899 estudiantes internacionales entre los distintos grados de movilidad, 55 más que en el curso anterior y un 40 % más que en 2024.

En cuanto a los estudiantes de la UA que realizan estancias en otras universidades, se prevé la salida de 726 estudiantes en el curso 2026-2027 frente a los 608 del curso anterior y los 502 del 2024. El crecimiento “permite reducir el tradicional desequilibrio entre estudiantes recibidos y enviados”, dicen desde la institución universitaria, y “consolida el aumento de la participación del alumnado de la UA en programas internacionales”.

En el ámbito europeo, los principales países de origen de los estudiantes internacionales que lleguen a la UA serán Alemania, Italia, Polonia, Francia y el Reino Unido, mientras que de fuera de Europa destacan Estados Unidos, Chile, China, Corea del Sur y México. Por otra parte, entre los destinos preferidos por el alumnado de la UA continúan situándose Polonia e Italia.

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Rosa María Martínez, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, destaca que las cifras “demuestran” que se corrige “el desequilibrio tradicional entre estudiantes recibidos y enviados”.

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