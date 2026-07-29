La Universidad de Alicante impulsa una nueva técnica para detectar enfermedades a través de elementos químicos del organismo

Nuevas fórmulas para detectar problemas de salud con anticipación. El grupo de investigación de Química Bioanalítica y Circular de la Universidad de Alicante ha desarrollado aplicaciones de la espectrometría de masas ICP-MS, que permite determinar con precisión elementos químicos presentes en el organismo abriendo, de esta manera, nuevas pías para el diagnóstico precoz y la medicina personalizada.

Según explica José Luis Todolí, director del grupo de Química Bionalítica y Circular y catedrático de Química Analítica de la UA, “los elementos químicos presentes en el organismo en cantidades muy pequeñas pueden convertirse en una herramienta clave para comprender mejor numerosas afecciones e incluso facilitar su detección en fases tempranas”. El mismo testimonio afirma que en la actualidad se conoce que “alteraciones relativamente sutiles en la distribución de determinados elementos pueden asociarse con procesos inflamatorios, neurodegenerativos, metabólicos o reproductivos”.

Los elementos traza son de gran importancia para funciones vitales y pueden ser un indicador temprano de diversas enfermedades José Luis Todolí — Catedrático de la UA

Y en este contexto, la aplicación de la técnica ICP-MS se ha convertido en “una gran aliada”. Los investigadores de la UA han analizado cómo las alteraciones en los elementos traza presentes en diferentes muestras biológicas pueden aportar información relevante sobre diversas patologías. El trabajo se ha hecho con equipos clínicos del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital Universitario Virgen de los Lirios de Alcoy.

“Los elementos traza, minerales presentes en cantidades muy pequeñas en el organismo, son de gran importancia para funciones vitales como el metabolismo, la respuesta inmunitaria y la protección frente al daño celular, y pueden ser un indicador temprano de diversas enfermedades”, explica el investigador.

Según los resultados obtenidos, el equipo de la UA ha comprobado que los elementos químicos presentes en el organismo no actúan de forma aislada. “Sus concentraciones y las relaciones entre ellos pueden ofrecer información muy valiosa sobre el estado de salud de una persona e incluso revelar alteraciones antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos”, destaca Todolí.

En este sentido, la tecnología ICP-MS permite cuantificar de manera simultánea decenas de elementos químicos presentes en sangre, orina, saliva, líquido cefalorraquídeo, plasma seminal, líquido peritoneal o cabello, incluso cuando se encuentran en concentraciones extremadamente bajas. Todolí apunta que “esta capacidad ha dado lugar al desarrollo de la denominada metalómica clínica, una disciplina emergente que estudia los perfiles multielementales del organismo para comprender mejor los mecanismos implicados en la salud”.

El análisis del plasma seminal y líquido peritoneal está aportando nueva información sobre la fertilidad masculina y femenina José Luis Todolí — Catedrático de la UA

Hasta ahora, las investigaciones desarrolladas revelan aplicaciones esperanzadoras en enfermedades de gran impacto sanitario. Por ejemplo en la enfermedad renal crónica, en la que el análisis facilita identificar desequilibrios en elementos como el zinc, el selenio, el cromo o el arsénico relacionados con procesos de inflamación, estrés oxidativo y progresión de la afección.

En el ámbito de procesos neurodegenerativos, el estudio del líquido cefalorraquídeo permite investigar alteraciones asociadas al Alzheimer y otras patologías del sistema nervioso central. Todolí explica también que “el análisis del plasma seminal y líquido peritoneal está aportando nueva información sobre la fertilidad masculina y femenina, mientras que el estudio de matrices como la saliva, la orina, el cabello o el líquido peritoneal abre nuevas posibilidades para investigar trastornos pancreáticos”. Y por último, “el análisis multielemental de cabello puede arrojar información sobre la salud coronaria de la población”.

El objetivo de estas investigaciones, concluye el catedrático de la UA, es “trasladar el enorme potencial de una tecnología consolidada en los laboratorios analíticos al ámbito biomédico”. A su vez, la colaboración con hospitales facilita el trabajo “con muestras clínicas reales y avanzar en la identificación de biomarcadores que, en un futuro, puedan contribuir a diagnósticos más precoces y a tratamientos cada vez más personalizados”.

Respecto a los aspectos más innovadores del trabajo, cabe destacar que integra la información obtenida a partir de diferentes matrices biológicas, lo que construye, según explica la UA a través de un comunicado, “una visión mucho más completa del estado fisiológico de cada paciente”. Así, frente al análisis tradicional de un único elemento, “la metalómica clínica estudia patrones multielementales capaces de reflejar procesos biológicos complejos y de aportar nuevos indicadores sobre la evolución de las enfermedades”, explica Todolí.