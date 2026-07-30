Más de 1.300 estudiantes de la UA y la UMH reciben becas del Consell para no pagar las tasas

Un total de 1.369 estudiantes de las universidades públicas de la provincia de Alicante se beneficiarán de las becas concedidas por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para la exención del pago de tasas universitarias durante el curso 2025-2026.

La mayor parte de estas ayudas corresponde a la Universidad de Alicante, donde se han concedido 1.029 becas por un importe conjunto de 824.611 euros. Por su parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha recibido 340 ayudas, dotadas con un total de 292.551 euros.

En conjunto, ambas instituciones concentran ayudas por valor de 1.117.162 euros, destinadas a facilitar que el alumnado pueda continuar sus estudios oficiales de grado y máster sin que las dificultades económicas supongan un obstáculo.

Ayudas para créditos de primera y segunda matrícula

Las becas financian el coste de los créditos matriculados en primera y segunda matrícula durante el curso académico 2025-2026. Su concesión tiene en cuenta tanto la situación económica familiar como el rendimiento académico del estudiantado, de acuerdo con los requisitos fijados en la convocatoria.

Estas ayudas forman parte de un programa autonómico que este curso ha alcanzado a 5.173 estudiantes del Sistema Universitario Valenciano, con una inversión total de 4,46 millones de euros.

La cifra supone un incremento del 17,3 % en el número de personas beneficiarias respecto al curso anterior, cuando se concedieron 4.410 becas. También ha aumentado el presupuesto, que ha pasado de 3,78 a 4,46 millones de euros, cerca de un 18 % más.

La Universidad de Alicante, tercera con más becas

Dentro del conjunto de universidades valencianas, la Universidad de Alicante es la tercera institución con mayor número de ayudas, por detrás de la Universitat de València, con 1.725 becas, y la Universitat Politècnica de València, con 1.235.

La Miguel Hernández de Elche ocupa el quinto puesto, después de la Universitat Jaume I, que ha recibido 504 ayudas.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha señalado que la igualdad de oportunidades «debe ir de la mano del esfuerzo» y ha defendido que estas becas reconocen «el compromiso y el rendimiento académico del alumnado», al tiempo que permiten que el talento pueda desarrollarse con independencia de la situación económica familiar.