Accidentes, vehículos detenidos y tráfico lento complican la mañana en varias carreteras de Alicante

La circulación presenta complicaciones este jueves por la mañana en numerosos puntos de la provincia de Alicante. Los avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT) incluyen accidentes, vehículos detenidos, obstáculos en la calzada, congestión y diferentes obras con cortes o estrechamientos.

Entre las incidencias más relevantes figuran dos accidentes en la AP-7 a la altura de Senija, otro en la N-332 en Finestrat, tráfico lento en la A-70 en Alicante y congestión en ambos sentidos de la N-332 en Torrevieja.

Dos accidentes en la AP-7 en Senija

La AP-7 concentra varias incidencias en la Marina Alta. La DGT mantiene un aviso por accidente en el kilómetro 621,9, en sentido creciente hacia el sur, a la altura de la salida de Benissa. La incidencia permanece activa desde las 6.52 horas.

A escasa distancia, otro siniestro afecta a la salida situada en el kilómetro 621,2, también en sentido creciente hacia Alicante. En este caso, la DGT señala un carril cortado desde las 7.47 horas.

En Benissa también se ha registrado un vehículo detenido en el kilómetro 619,9, en sentido sur, y otro en el kilómetro 628,6, donde el aviso afecta al arcén derecho en sentido hacia Alicante.

Accidente y vehículos detenidos en Finestrat y Benidorm

Otro accidente complica la circulación en la N-332, en el kilómetro 144,1, dentro del término municipal de Finestrat. El aviso afecta al sentido decreciente, hacia Alicante, y permanece activo desde las 9.21 horas.

En ese mismo punto aparece también un aviso por vehículo detenido en sentido creciente desde las 9.29 horas. La información disponible no permite confirmar que ambos avisos correspondan al mismo vehículo o incidente.

En Benidorm, un vehículo detenido afecta a la CV-70, en el kilómetro 47,8, mientras que las obras provocan estrechamientos en ambos sentidos de la N-332, entre los kilómetros 148,7 y 150,4.

Tráfico lento en la A-70 de Alicante

La DGT registra circulación lenta en la A-70, entre los kilómetros 16,7 y 18,1, en sentido hacia Murcia. La congestión afecta a todos los carriles y presenta nivel de servicio amarillo desde las 8.01 horas.

Retenciones de tráfico en la A-70 en una imagen reciente. / Jose Navarro

También se han comunicado obstáculos en la A-70 en los kilómetros 25,6 y 26,4, en el entorno del acceso al aeropuerto, así como un vehículo detenido en el kilómetro 35,3, dentro del término municipal de Elche.

En la capital alicantina aparecen además avisos por un vehículo detenido en la A-77, en el kilómetro 0,3, y por otros obstáculos en la A-77a, en el kilómetro 1,3, en dirección a Alicante.

Congestión en la N-332 en Torrevieja

La N-332 presenta tráfico lento entre los kilómetros 54 y 57,8, a la altura de Torrevieja, en ambos sentidos. La incidencia afecta a todos los carriles y figura con nivel de servicio amarillo desde las 9.07 horas.

A esta situación se suma un vehículo detenido en el kilómetro 53,1, en sentido creciente.

En Orihuela, otro vehículo detenido complica el tráfico en el kilómetro 45,6, también en sentido creciente.

Obstáculos y vehículos detenidos en la Marina Alta

En Dénia, la DGT mantiene una advertencia por obstáculos en la CV-730, en el kilómetro 5,6, en sentido este. En Gata de Gorgos, un vehículo detenido afecta a la CV-734, en el kilómetro 0,4.

También hay un vehículo detenido en la CV-740, en el kilómetro 0,2, dentro del término municipal de Teulada.

En Calp, otros obstáculos afectan a la AP-7 en el kilómetro 632, en sentido hacia Alicante, antes de la llegada al túnel de Altea. En el mismo corredor continúan activas varias obras con cortes de carril entre Calp y Altea.

Incidencias en La Vila Joiosa, El Campello y Sant Joan

En La Vila Joiosa se ha comunicado la presencia de obstáculos en la N-332a, en el kilómetro 137,2, además de un vehículo detenido en la CV-770, en el kilómetro 3,2.

En El Campello, la DGT recoge varios avisos por vehículos detenidos en la N-332, en torno a los kilómetros 119,3 y 119,4, en ambos sentidos. También hay un estrechamiento en la AP-7, en el kilómetro 673,5, hacia Valencia, y un carril cortado por obras entre los kilómetros 678 y 676,8.

En Sant Joan d’Alacant, un vehículo detenido afecta a la N-332 en el kilómetro 115,4.

Problemas en la A-7 y la A-31

En la A-7, un vehículo detenido dificulta la circulación en el kilómetro 474,8, a la altura de Castalla. También hay obstáculos en el kilómetro 486, en San Vicente del Raspeig, en dirección a Alcoy.

En Alcoy, las obras mantienen cortado el carril derecho entre los kilómetros 452 y 450, en sentido decreciente.

La A-31 presenta obstáculos en el kilómetro 229,3, a la altura de El Rebolledo, en dirección a Madrid, y en el kilómetro 208, en la incorporación desde Elda hacia Alicante.

Obras con cortes y pasos alternativos

La DGT mantiene varias obras de larga duración en carreteras de la provincia. Entre ellas figuran los pasos alternativos con carril único en la CV-720, tanto en Alcalalí como en Castell de Castells.

También continúan los cortes y desvíos en la AP-7 entre Agost y Alicante, además de diferentes afecciones en la A-7 a la altura de Crevillent y San Isidro.

Las incidencias pueden variar conforme avancen las tareas de retirada de vehículos, atención a los accidentes y ejecución de los trabajos.