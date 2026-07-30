Así afectará la huelga de Renfe de mañana a los trenes de Alicante: estos son los servicios mínimos

Los viajeros que tengan previsto desplazarse en tren desde o hacia la provincia de Alicante este viernes 31 de julio deberán consultar con antelación el estado de su servicio. El Sindicato Ferroviario Intersindical ha convocado una huelga de 24 horas para el personal de conducción e intervención de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios mínimos para garantizar parte de la movilidad durante una jornada especialmente intensa, al coincidir con un día laborable, el periodo de vacaciones estivales y el inicio del fin de semana.

En el caso de Alicante, la resolución incluye trenes de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia con origen, destino o parada en Alicante-Terminal, además de servicios regionales que conectan diferentes puntos de la provincia.

Qué porcentaje de trenes circulará

En los núcleos de Cercanías afectados por la convocatoria se garantizará el 75% del servicio habitual durante las horas punta y el 50% durante el resto del día.

Para los trenes de Media Distancia, los servicios mínimos se han fijado en una media del 65% de la oferta habitual. De los 662 trenes afectados en toda España, la resolución garantiza la circulación de 432.

En Alta Velocidad y Larga Distancia se mantendrá el 73% de los servicios programados: circularán 251 de los 343 trenes incluidos en el ámbito de la huelga.

Los trenes de Media Distancia que afectan a Alicante

La resolución recoge varios servicios de Media Distancia relacionados directamente con la provincia. Entre ellos aparecen trenes entre Alicante-Terminal y Murcia del Carmen, con salidas repartidas desde primera hora de la mañana hasta última hora del día.

También se incluyen servicios entre Alicante y Valencia Nord, así como conexiones entre Ciudad Real y Alicante-Terminal. En este último corredor figuran cuatro trenes protegidos por los servicios mínimos: dos en cada sentido.

El documento incorpora igualmente varios servicios entre Villena y Sant Vicent Centre, además de los trenes regionales de la línea Xàtiva-Alcoi, que permiten mantener parte de la movilidad ferroviaria en las comarcas del interior.

Entre los servicios incluidos figuran, por ejemplo, trenes Alicante-Murcia con salidas a las 7.00, 8.40, 10.37, 12.50, 17.15 y 21.55 horas, además de circulaciones en sentido contrario. Los horarios completos aparecen detallados en el anexo de la resolución ministerial.

AVE y Larga Distancia desde Alicante

Los servicios mínimos también garantizan numerosos trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia con origen o destino en Alicante-Terminal.

En la conexión con Madrid figuran trenes desde Alicante a Chamartín a las 5.50, 9.40, 12.45, 18.45, 19.50 y 21.05 horas, además de diferentes servicios en dirección contraria a lo largo del día.

También se mantienen trenes desde Alicante hacia Barcelona, entre ellos servicios con salida a las 9.15, 13.30 y 16.37 horas, junto con circulaciones desde Barcelona o Figueres hacia Alicante.

La relación incluye además conexiones de Larga Distancia entre Alicante y Gijón, León, Ourense y Santander, así como trenes procedentes de esas ciudades con destino a la capital alicantina.

La huelga durará todo el viernes

La convocatoria afecta al personal de Renfe Viajeros perteneciente a los colectivos de conducción e intervención y se extenderá desde las 00.00 hasta las 23.59 horas del viernes 31 de julio.

Renfe recuerda que está garantizada la circulación de todos los trenes incluidos en los servicios mínimos. En caso de que se secunden los paros, la afectación únicamente podría alcanzar al porcentaje restante de la oferta programada.

El Ministerio justifica los porcentajes por el elevado número de desplazamientos previsto y por la dificultad de que otros medios, como el autobús o el avión, absorban toda la demanda ferroviaria. La resolución también ordena garantizar los trenes de socorro, las maniobras necesarias y la llegada a destino de aquellos convoyes cuyo trayecto haya comenzado antes del periodo afectado.

Qué deben hacer los viajeros

Los pasajeros con billete para este viernes deben comprobar si su tren se encuentra entre los servicios mínimos antes de acudir a la estación. Los horarios pueden consultarse en los canales oficiales de Renfe, la aplicación móvil, las estaciones y los puntos de atención al viajero.

La compañía sostiene que en las dos últimas huelgas convocadas por este sindicato el seguimiento fue inferior al 2% de la plantilla y el servicio pudo desarrollarse con práctica normalidad en gran parte de la red. No obstante, recomienda revisar cada trayecto, ya que la incidencia final dependerá del seguimiento de la convocatoria.