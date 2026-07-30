Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado

Sin agua corriente y con diversos desperfectos. Es la situación con la que se ha encontrado Marcos Abellán en su propia vivienda, cuya escritura firmó en octubre de 2025, hace ya casi un año, y aún no ha accedido a habitarla junto a su pareja, tal como tenía previsto.

El problema principal es la falta de agua corriente en el inmueble, cuya construcción tiene origen en una promoción impulsada hace casi dos décadas y que se abortó con la llegada de la crisis financiera. El bloque, que acoge ocho pisos que sufren el mismo problema, se encuentra en la calle Maestro Vicente Llorca, en el número 7, en el barrio de Villafranqueza. Durante la crisis los pisos, cuyas obras no finalizaron, fueron absorbidos por una entidad encargada de gestionar activos inmobiliarios considerados tóxicos. Pasados los años, y tras la llegada de una nueva empresa promotora, hubo quien decidió establecer sus respectivos hogares en algunos de estos pisos. La entidad encargada de comercializarlos es López y Quiles Inversiones SL, en la que figuran como administradores solidarios desde 2020 los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, cuya actividad empresarial es conocida en Alicante, sobre todo en el ámbito de la hostelería

Quejas

Abellán, uno de los compradores afectados, explica que compró la casa “bajo la promesa de que la adecuarían”, ya que desde la empresa le trasladaron que la llegada del agua “era cuestión de tiempo, de una semana”. Sin embargo, “pasaron semanas, meses y todo seguía igual, con una enorme parsimonia por parte del promotor, que parece querer ganar tiempo”, lamenta el afectado.

Según el mismo comprador, la adquisición de la casa se realizó “con la intención de un traslado inmediato” para habitarla. En el edificio hay ocho pisos, garaje y trasteros, y algunos vecinos “de todas las edades que malviven con garrafas de agua, como pueden”. La fecha de resolución sigue sin estar aclarada por parte del promotor, que siempre que es consultado por parte del propietario “echa balones fuera” y “señalan al Ayuntamiento”.

Sea de quien sea la responsabilidad, Abellán entiende que “nunca se deberían haber comercializado las viviendas en este estado”, y lamenta que lleva “nueve meses pagando hipoteca sin poder residir y con la incertidumbre de si algún día” podrán hacerlo. Desde Aguas de Alicante, de hecho, reconocen que no cuentan con la documentación necesaria para poder contratar el servicio en este inmueble.

La casa, de ochenta metros cuadrados, costó 160.000 euros al comprador, que actualmente está presentando reclamaciones a través de abogados. Según explica, tiene previsto presentar denuncia en los próximos días. En una de las comunicaciones recientes hacia la empresa promotora requirió documentación sobre el certificado de eficiencia energética y otros permisos, así como destaca que la vivienda es “inhabitable” por no poder contratar los suministros sin los cuales no se puede residir.

Respuesta de la empresa

Desde la empresa señalada aseguran estar "a punto de conseguir" el permiso para habilitar la instalación de agua, que según aseguran lo solicitaron en mayo de 2025, cuando empezaron la obra. "Lógicamente, pedimos agua de obra en aquel momento", dicen en referencia al suministro provisional de agua potable para realizar los trabajos, que según aseguran los llevaron a cabo "con garrafas" al no concederles el permiso. "La licencia de obra estaba activa y servía, pero pedimos agua de obra y no nos la daban y a los seis meses nos dijeron que había que cambiarle el nombre al titular del promotor", dice Juan Carlos Castillo, uno de los dos administradores solidarios de la mercantil.

"Cuando se cambió nos pidieron otro proyecto de acometida de obra, aunque estaba concedido desde 2007, y el Ayuntamiento sigue con gestiones, pero faltan sus informes favorables para que concedan el informe de acometidas de segunda vez". Preguntados sobre por qué se les reclama un segundo proyecto, desde la empresa responden que "esa es la pregunta del millón", y señalan que la pelota está en la Concejalía de Infraestructuras tras meses en la de Urbanismo. Desde el Ayuntamiento de Alicante han mostrado predisposición a aclarar los hechos tras las consultas de los expedientes pertinentes.