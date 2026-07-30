AEROPUERTO
Sorpresa por la presencia de un Airbus CC-330 de la Fuerza Aérea canadiense en Alicante
La aeronave militar llegó procedente de Múnich en su segunda visita del año y tenía prevista posteriormente una salida hacia Terceira, en las Azores
Un avión de grandes dimensiones y poco habitual en el tráfico cotidiano del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández volvió a llamar la atención de los aficionados a la aviación. Un Airbus CC-330 de la Real Fuerza Aérea Canadiense aterrizó la tarde de este miércoles en las instalaciones alicantinas tras llegar procedente de Múnich.
La llegada fue grabada por el canal de YouTube Santi and the city, cuyo autor señaló que se trataba de la segunda visita de esta aeronave a Alicante durante 2026. En la anterior ocasión, explicó, no pudo registrar su paso por el aeropuerto.
Identificado con el código CFC3412
La información mostrada en una aplicación de seguimiento de vuelos identifica la aeronave con el código CFC3412 y la atribuye a la Royal Canadian Air Force. El modelo aparece registrado como un Airbus CC-330, denominación utilizada por Canadá para su versión militar del Airbus A330.
En las imágenes del vídeo también puede distinguirse la inscripción "Government of Canada" sobre el fuselaje.
Una salida prevista hacia las Azores
Aunque durante la grabación todavía no se conocían públicamente la hora de despegue ni el siguiente destino del aparato, la información consultada posteriormente situaba hoy jueves su salida desde Alicante a las 12.00 horas, con despegue estimado a las 12.20, rumbo a Terceira, en el archipiélago portugués de las Azores.
La llegada estaba prevista a las 13.15 horas, según los datos visibles en la captura. La información disponible no precisa el motivo de la escala en Alicante ni la misión desarrollada por la aeronave.
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