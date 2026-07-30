Alicante pone el nombre de Pedro Romero al centro cultural que impulsó como concejal: “La ciudad tenía una deuda contigo”

El Centro Municipal de las Artes de Alicante lleva desde este jueves el nombre de Pedro Romero, el antiguo concejal y diputado provincial de Cultura que impulsó la rehabilitación del propio edificio y su conversión en espacio cultural. Familiares, antiguos compañeros de corporación, adversarios políticos y representantes institucionales han acompañado al homenajeado en un acto marcado por el reconocimiento a sus dieciséis años de gestión pública en esta área.

La elección del inmueble no es casual. El edificio fue rehabilitado durante la etapa de Romero al frente de la Concejalía de Cultura y abrió sus puertas en el año 2000 como Centro Municipal de las Artes. También acogió el entonces Patronato Municipal de Cultura. Más de un cuarto de siglo después, ha pasado a denominarse oficialmente Centro Municipal de las Artes Pedro Romero.

El homenajeado ha accedido al acto acompañado por su esposa, la diputada autonómica del PP Lola Peña, y ha recibido numerosas muestras de cariño. Apenas ha pronunciado unas palabras para agradecer la presencia de quienes habían acudido y expresar que el reconocimiento le permite seguir sintiéndose vinculado a la ciudad. “Me valdrá para saber que hoy sigo vivo y pendiente de Alicante”, ha afirmado antes de agradecer el respaldo de las autoridades y, especialmente, de quienes lo acompañaron durante tantos años.

Este reconocimiento me vale para saber que hoy sigo vivo y pendiente de Alicante Pedro Romero — Exconcejal y exdiputado de Cultura de Alicante

Su hijo, también llamado Pedro Romero, ha puesto voz al discurso preparado para la ocasión. La intervención se ha centrado en la familia, la ciudad y el trabajo compartido con funcionarios, artistas y asociaciones. Romero se ha definido como “alicantino de adopción, vocación y sentimiento” y ha reconocido que ver su nombre en el edificio supone “un honor difícil de expresar con palabras”. “Si hoy siento orgullo no es por ver mi nombre en este centro, sino por el legado que dejo”, ha añadido.

El discurso ha dedicado una mención especial a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, especialmente a quienes pasaron por el área de Cultura. También ha reivindicado el papel de las asociaciones, al considerar que la riqueza cultural de una ciudad no depende únicamente de sus instituciones. “Si hice algo positivo por la cultura de Alicante, ese mérito también os pertenece. Hicimos juntos cosas que parecían imposibles”, ha trasladado a quienes trabajaron con él.

Romero fue concejal de Cultura entre 1995 y 2007, durante los gobiernos municipales del PP surgidos tras las elecciones de 1995. Después dirigió el área cultural de la Diputación entre 2007 y 2011, bajo la presidencia de José Joaquín Ripoll. En total, permaneció dieciséis años al frente de responsabilidades públicas vinculadas a la cultura. También continuó relacionado con este ámbito como patrono de la Fundación Auditorio de la Diputación de Alicante.

Pedro Romero con Luis Barcala, Lola Peña, José Antonio Rovira y Toni Pérez / Alex Domínguez

El acto ha reunido a representantes de distintas generaciones de la política alicantina. Entre quienes compartieron etapa con Romero se encontraban Julio de España, Rosana Cremades, Juan Seva, Juan Zaragoza, María José Rico, Marta García-Romeu o Asunción Sánchez Zaplana. También ha asistido Javier Gutiérrez, que fue portavoz socialista en aquellos años, y la actual diputada autonómica del PSOE Marisa Navarro.

Entre las autoridades actuales han estado el conseller José Antonio Rovira, el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; los alcaldes de Sant Joan d’Alacant y Busot, Santiago Román y Alejandro Morant; el secretario autonómico Javier Sendra y el diputado provincial José Antonio Bermejo. El equipo de gobierno ha repartido entre los asistentes abanicos con la imagen de la Venus de Alicante.

A Alicante hay que quererla y creer en ella; Pedro Romero lo hizo dejando huella Luis Barcala — Alcalde de Alicante

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha recordado la inauguración del centro durante la etapa de Romero y ha defendido que Alicante tenía pendiente este reconocimiento. Sus palabras han sido interrumpidas por los aplausos cuando ha anunciado la nueva denominación del edificio.

Barcala ha repasado la trayectoria política del homenajeado, desde su llegada al Ayuntamiento en 1991 hasta su paso posterior por la Diputación. “La memoria cultural de esta ciudad eras tú, había una deuda contigo”, le ha dedicado. El alcalde ha destacado su vinculación con proyectos culturales de la ciudad y ha señalado que el reconocimiento no responde solo a una deuda de gratitud, sino también a la relación directa de Romero con el nacimiento del propio centro.

Un instante del homenaje dedicado a Pedro Romero en el centro cultural que ya lleva su nombre / Alex Domínguez

El discurso leído por su hijo ha dejado como principal deseo que el inmueble siga siendo “una casa abierta” donde cualquier persona pueda descubrir la capacidad de la cultura para cambiar una vida. También ha incluido una reflexión sobre el paso del tiempo: “Los cargos pasan, los reconocimientos terminan y el tiempo coloca a cada uno en su lugar. Los nombres se olvidan y permanecen las obras, los valores y las personas que ayudamos a formar”.

El acto ha concluído con la lectura de una carta que un funcionario dedicado durante su vida profesional al Castillo de Santa Bárbara escribió hace veinte años para agradecer a Romero su trabajo. La misiva nunca llegó entonces a manos de su destinatario. Sus hijas la recuperaron para entregársela ahora, como cierre de un homenaje celebrado precisamente en uno de los edificios que dejó tras su paso por la política cultural alicantina.