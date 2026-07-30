El alicantino Jorge Calvo Zaragoza, Premio Nacional de Investigación por sus avances en música e inteligencia artificial

El investigador Jorge Calvo Zaragoza, catedrático de la Universidad de Alicante, ha sido distinguido con uno de los Premios Nacionales de Investigación 2026, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para reconocer la excelencia científica y la contribución al avance del conocimiento.

Calvo Zaragoza ha recibido el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Andresa Casamayor, dentro del área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por sus investigaciones en reconocimiento óptico de música e inteligencia artificial.

El galardón está dotado con 30.000 euros, al igual que cada una de las veinte modalidades convocadas este año.

Un reconocimiento a la investigación desde la Universidad de Alicante

La distinción sitúa al profesor de la UA entre los investigadores reconocidos en una edición que abarca campos como la biología, la medicina, la ingeniería, las humanidades, la química, las ciencias sociales o la transferencia de conocimiento.

El trabajo de Jorge Calvo Zaragoza se centra en el desarrollo de tecnologías capaces de interpretar automáticamente documentos musicales. El reconocimiento óptico de música aplica herramientas informáticas e inteligencia artificial para identificar y procesar partituras digitalizadas, un ámbito situado en la intersección entre la informática, la música y la preservación documental.

Jorge Calvo y David Rizo forman parte del quipo de investigadores que está trayendo a la vida partituras antiguas. / Héctor Fuentes

El Ministerio ha destacado su trayectoria en este campo al concederle el premio que lleva el nombre de María Andresa Casamayor, matemática española del siglo XVIII.

Veinte premios dotados con 30.000 euros

Los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes reconocen en 2026 a veinte investigadores e investigadoras. Cada galardón cuenta con una dotación económica de 30.000 euros.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que los premios no solo reconocen el mérito individual de las personas distinguidas, sino que también "ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional".

Dos premios para jóvenes recaen por primera vez en mujeres

Entre las novedades de esta edición, el Ministerio ha subrayado que, por primera vez, los premios para jóvenes Margarita Salas y Ángeles Alvariño han recaído en dos mujeres.

El Margarita Salas, correspondiente al área de Biología, ha reconocido a Mireia Vallés Colomer, biotecnóloga de la Universitat Pompeu Fabra, por sus investigaciones sobre el microbioma intestinal y su relación con la salud mental.

Por su parte, el Ángeles Alvariño, en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha sido concedido a Laura Castro Santos, catedrática de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, por su trayectoria en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Carracedo, Álvarez Lorenzo y otros investigadores premiados

El listado incluye también a figuras como Ángel María Carracedo Álvarez, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, que ha recibido el Premio Gregorio Marañón por su trayectoria en medicina forense y genómica.

La catedrática de la USC Carmen Isabel Álvarez Lorenzo ha obtenido el Premio Blas Cabrera en Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, mientras que José Miguel Adam Martínez, de la Universitat Politècnica de València, ha sido reconocido con el Premio Leonardo Torres Quevedo en Ingenierías y Arquitectura.

En el área de Biología, el Premio Santiago Ramón y Cajal ha recaído en Crisanto Gutiérrez Armenta, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

También han sido premiados investigadores como Mario Merino Martínez, por sus trabajos sobre propulsores espaciales basados en plasma; José Antonio Sobrino Rodríguez, en ciencias de los recursos naturales; y Ángel Lozano Solsona, referente en comunicaciones móviles.