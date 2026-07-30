Ana Barceló anuncia el hackeo de su perfil en la red social X

Un “acceso no autorizado”. Es lo que ha sufrido Ana Barceló, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, en su cuenta de la red social X, antiguamente conocida como Twitter. El hackeo ha motivado a la concejala a recuperar su perfil anterior, abierto en 2016, cuando era diputada en las Cortes Valencianas, y cuyo último mensaje compartido corresponde al 23 de agosto de aquel año.

Según ha expresado la portavoz, ha perdido “temporalmente” el control de su perfil habitual, y ha informado de los hechos a través de la otra cuenta mientras realiza “las gestiones para recuperar la cuenta original”.

Tal como desveló el pasado viernes INFORMACIÓN, Barceló no aspirará a la Alcaldía de Alicante en las elecciones del año que viene, tal como hizo el 2023. El PSOE ha designado a la concejala Trini Amorós como candidata en un momento en el que el partido a nivel local está intervenido por una gestora desde hace más de un año.