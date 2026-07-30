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El pleno de Alicante, en directo | Arranca la sesión marcada por el intento de reprobación a Barcala y las dudas sobre la Venus de Alicante

La sesión del mes de julio prevé aprobar la modificación de crédito necesaria para aportar los 30.000 euros necesarios para la constitución de la Fundación del Centenario de Hogueras

Inicio del pleno de junio en el Ayuntamiento de Alicante.

Inicio del pleno de junio en el Ayuntamiento de Alicante. / L. FERRÁNDIZ

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves la sesión ordinaria del pleno municipal correspondiente al mes de julio. Una cita que dio inicio con un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas y que está marcada por la declaración institucional de los grupos de izquierda en los que piden la reprobación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por su plantón a la comisión de Les Naus o las dudas sobre el hallazgo de la Venus de Alicante que deberá resolver la concejala de Cultura ante el Pleno.

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