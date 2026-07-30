El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia

El Ayuntamiento de Alicante ha precintado este jueves las instalaciones de Tambora después de ordenar la pasada semana el cese de su actividad al aire libre. Funcionarios de la Concejalía de Urbanismo y policías adscritos al área de Disciplina Urbanística han acudido al recinto para ejecutar la medida, que se ha materializado mediante un precinto colocado en el interior y que, por tanto, no resulta visible desde el exterior.

La intervención da cumplimiento al decreto de precinto dictado tras la orden de suspensión firmada por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. El futuro del recinto queda ahora condicionado por la resolución del recurso ya presentado y por las nuevas acciones administrativas o judiciales que pueda emprender la empresa contra el precinto, según fuentes municipales.

Todo apunta a que Tambora no podrá desarrollar la programación anunciada para este fin de semana. La discoteca había publicitado fiestas para este viernes, el sábado y el domingo, tres citas para las que había activado incluso la preventa de entradas. El precinto de las instalaciones deja ahora en suspenso esos eventos.

La actuación municipal se produce después de varios días de incertidumbre en torno a la ejecución de la orden de cierre. Urbanismo había avanzado que realizaría una nueva visita al recinto para comprobar si la actividad se había suspendido y que procedería al precinto en función del resultado de esa inspección. Esa visita se ha producido finalmente este jueves con la presencia conjunta de técnicos y policías municipales.

El expediente parte de las irregularidades detectadas por los servicios de Urbanismo en la actividad de eventos al aire libre desarrollada por Tambora Open Air S. L. en la avenida de las Torres de la Huerta. El decreto municipal ordenó el cese inmediato al considerar que la empresa carecía del instrumento urbanístico y ambiental necesario para desarrollar esa actividad, según fuentes municipales.

La mercantil había presentado una declaración responsable para organizar actividades eventuales y habilitar temporalmente el espacio, aunque los informes técnicos concluyeron que la documentación aportada no subsanaba las deficiencias apreciadas. Entre ellas figura un informe del Servicio de Seguridad que considera que el Plan de Seguridad registrado no se ajusta a lo previsto en el Decreto 143/2015 del Consell ni reúne los contenidos mínimos exigibles.

El recinto ya fue clausurado en septiembre de 2025, tras funcionar durante todo el verano pasado

Los técnicos municipales tampoco consideran apto el uso solicitado para la parcela. Según el expediente, la actividad de discoteca y eventos al aire libre no encaja en los supuestos previstos para el otorgamiento de licencias de uso provisional. A ello se suma que las pérgolas incluidas en el proyecto presentado por la empresa carecen de autorización o licencia de obra menor.

La orden de cese advertía de que, en caso de incumplimiento, se requeriría la intervención de la Policía Local para precintar las instalaciones. También señalaba que la desatención del requerimiento podía tener consecuencias legales. El Ayuntamiento ha dado ahora ese paso después de que el establecimiento mantuviera su programación durante el pasado fin de semana.

La empresa había presentado ya un recurso contra la orden de suspensión. Esa impugnación llevó inicialmente al Ayuntamiento a frenar una actuación de precinto prevista para comienzos de semana, aunque el gobierno municipal aclaró después que el recurso no anulaba por sí mismo la obligación de cesar la actividad ni impedía adoptar nuevas medidas.

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, aseguró entonces que los trámites para el precinto seguían adelante porque el recinto no contaba con la autorización necesaria. Urbanismo precisó posteriormente que antes enviaría a sus funcionarios para comprobar sobre el terreno si la actividad había sido suspendida. La actuación realizada este jueves cierra, al menos por ahora, esa fase del expediente.

El conflicto no es nuevo. Tambora ya fue clausurada en septiembre de 2025 por una situación similar. Aquella decisión generó críticas de la oposición porque los servicios municipales conocían las irregularidades desde julio y el negocio pudo continuar funcionando durante buena parte del verano antes de que se ordenara el cierre.

Un año después, la controversia ha vuelto a reproducirse. La diferencia es que en esta ocasión el Ayuntamiento ha ejecutado el precinto en pleno periodo estival, cuando la sala mantenía anunciada una programación intensa para el fin de semana. La medida impide por ahora el desarrollo de esa actividad y traslada el siguiente movimiento a la empresa, que deberá decidir si amplía su respuesta administrativa o acude a los tribunales.