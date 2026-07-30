Bagels, pancakes y producto local: así es Boira, uno de los brunch más especiales de Alicante
Lo que más destaca de la cafetería de Paula Poveda y Bonifacio Bellido son los bagels, los pancakes, una multitud de tostadas de pan de masa madre de obrador, o los bowls de açaí o yogurt
Boira es uno de los brunch más especiales de Alicante. Sin duda alguna. Es un espacio que reivindica la esencia mediterránea desde el desayuno, los almuerzos y las comidas. Esta cafetería apuesta por una fórmula que combina producto de proximidad, elaboraciones artesanas y una carta donde cada ingrediente tiene sentido. Su café, tostado en Alicante, ya ha conquistado a miles de personas desde que abrieron sus puertas.
Es el sitio perfecto para un encuentro con amigos, en pareja o con la familia. Boira es para frenar el ritmo acelerado de la rutina y sentir la calma. El local, además, dispone de una pequeña zona infantil.
Entre sus clientes, triunfan los bagels, los pancakes, una multitud de tostadas de pan de masa madre de obrador, o los bowls de açaí o yogurt, entre muchas otras cosas. Todos ellos ingredientes que le dan a las recetas un toque especial y que hacen que quieras volver pronto a probar más.
También cuenta con hamburguesas elaboradas con materia prima de Boni, una de las mejores carnicerías de Alicante. Y con otros platos que consiguen romperte los esquemas, como un bocadillo de calamares a la andaluza con salsa de lima-limón con hierbabuena y mayo de kimchi. En panecillo de brioche artesano. Para chuparte los dedos.
Detrás de este proyecto está Paula Poveda, una emprendedora alicantina que, tras varios años vinculada al sector de la hostelería, decidió crear el tipo de cafetería que echaba en falta en la ciudad: un brunch mediterráneo. Su objetivo era ofrecer un espacio donde el desayuno dejara de ser un trámite para convertirse en una experiencia, mezclando una propuesta gastronómica de calidad con un ambiente acogedor y cercano.
Ubicación
Se encuentra muy cerca del PAU 5, en Alicante. En concreto, en el nuevo barrio de Nou Nazareth, donde ya se ha convertido en un espacio esencial entre los vecinos. Boira ha conseguido hacerse un hueco entre las cafeterías más interesantes gracias a una propuesta coherente y muy bien definida.
Para poder comprobar todo esto, tienes que ir a la calle Rector Martín Mateo, 2, local 6. O también puedes empezar a ver más sobre ellos en su cuenta de Instagram, @boira.alicante, donde Paula cuenta todas las novedades que surgen en torno al proyecto.
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