Barcala carga contra Llorca por no declarar como festivo autonómico el día de San Juan: “Se está equivocando”

“Le anuncio que estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho”. No es habitual que en el pleno del Ayuntamiento de Alicante el alcalde, Luis Barcala, conceda estas palabras a un concejal de la oposición, en este caso el socialista Miguel Castelló.

La aprobación venía a cuento de la protesta que los partidos han expresado durante la votación para convertir el 24 de junio, día de San Juan y jornada grande de Hogueras, en festivo local, en 2027. Propuesta que ha contado con el voto unánime, pero también con la protesta unánime contra la Generalitat, que ha convertido este día en laborable por primera vez desde 2019. Y de manera inesperada, el PP se ha sumado a estas críticas.

“Lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne, y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se está equivocando”. Así ha concluido Barcala su réplica en el turno de intervenciones sobre la votación del festivo local. La aprobación del 8 de abril, día de Santa Faz, y del 24 de junio, Nit de la Cremà, como festivos locales obedece a la negativa del Consell a convertir esta última jornada en festivo autonómico.

Una decisión que ha sido rechazada desde Alicante, también desde su partido, el PP. Barcala, de hecho, ha anunciado que trasladará al presidente de la Generalitat su “más enérgica protesta por no haber considerado el 24 de junio como día festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante”. El alcalde, además, ha asegurado que le pedirá a Llorca “lo mismo” que pidió al expresidente Ximo Puig “en su día”.

Estas palabras eran la respuesta a Miguel Castelló, a quien ha dado la razón. El concejal socialista ha recordado, durante su intervención, la exigencia que en su momento exhibió Barcala para que el Consell mantuviera el 24 de junio como festivo autonómico. Esta pretensión obedece al interés de que en el resto de la Comunidad compartan jornada festiva y que Alicante pueda recibir más visitantes en el día grande de Hogueras. Además, apelan también al agravio comparativo con el día de San José, 19 de marzo, festivo en toda la Comunidad y que coincide con las Fallas de València. “Creo que deben tener la misma consideración”, ha dicho Barcala.

El resto de grupos también han protestado por la decisión del Consell. Desde Vox, Mario Ortolá ha asegurado que “el 24 de junio debería ser festivo”, y ha solicitado a Compromís que le pidan al Gobierno central que “cambie la ley” con esta finalidad. Por parte de los valencianistas, Rafa Mas ha reprochado, antes de las palabras pronunciadas por el alcalde, al PP su condición “servil ante sus compañeros de València”, y también ha cargado contra Vox por haberse mostrado menos contundente que los otros grupos antes de que Barcala rechazara la decisión del Consell. Por último, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podemos, ha pedido que el pleno exija al Consell que la jornada señalada sea festivo autonómico. “La segunda ciudad más importante no puede estar a expensas de que sea un festivo local: debemos presionar políticamente y públicamente”, ha dicho.

Por primera vez desde 2019

El de 2027 será el primer 24 de junio desde 2019 que no cuente con ningún tipo de festivo autonómico. Hasta ahora, en los últimos ocho años, el día de San Juan había sido festivo en toda la Comunidad Valenciana salvo en 2021 (cuando la Fiesta se suspendió por la pandemia), 2024 y 2025, cuando se fijó como jornada recuperable, es decir, los trabajadores podían no trabajar ese día a cambio de devolver esas horas a la empresa. Para el próximo año, la Generalitat ha renunciado también a esta vía.

El propio Consell de Juanfran Pérez Llorca justificó esa renuncia al festivo recuperable en que, según la Generalitat, los colectivos empresariales, educativos y sanitarios, han solicitado que no se fije dicha condición para el 24 de junio, al verla como una opción problemática desde el punto de vista organizativo. En Alicante, sin embargo, la decisión fue recibida con rechazo en sectores vinculados a la Fiesta, la hostelería, el comercio y también entre los grupos políticos de la oposición, que en habían cuestionado tanto el fondo de la medida como el mensaje institucional que proyecta sobre las Hogueras.

Desde el departamento autonómico que dirige la vicepresidenta Susana Camarero apuntaron en su momento a INFORMACIÓN que cuando alguno de los días festivos estatales cae en domingo, la comunidad autónoma puede escoger entre mover su consideración de no laborable al lunes, o elegir un "festivo de arraigo" en la comunidad autónoma en cuestión. Al respecto, la Comunidad Valenciana incluyó el día de San Juan en este tipo de catalogación para que se pueda priorizar en aquellos años en los que más celebraciones coincidan con un domingo.

A su vez, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce. Una opción de la que no ha hecho uso el Consell.