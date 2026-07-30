La comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante se queda sin las cinco funcionarias de Plusvalías citadas

La comisión municipal de investigación sobre las viviendas protegidas de Les Naus se quedará este viernes sin escuchar a ninguna de las cinco funcionarias de Plusvalías que habían sido llamadas a comparecer. Las cuatro trabajadoras que todavía permanecían citadas han comunicado que no acudirán a la sesión, después de que una quinta auxiliar administrativa ya excusara su asistencia al encontrarse de vacaciones fuera de Alicante.

La sesión debía poner el foco sobre uno de los departamentos que más interés ha despertado durante la investigación del caso. La jefa de Gestión de Plusvalías, una administrativa y tres auxiliares que intervinieron en la tramitación de las liquidaciones vinculadas al edificio estaban convocadas para explicar su participación en esos expedientes y aclarar las dudas existentes sobre cuándo pudo conocer el gobierno del PP la identidad de algunos propietarios.

Finalmente, no habrá comparecencias. La jefa del departamento ha comunicado que excusa su asistencia al considerar que su intervención es voluntaria y que las cuestiones relacionadas con Plusvalías ya fueron abordadas durante una investigación interna impulsada por el propio Consistorio.

En su escrito, la responsable explica que el Servicio de Recursos Humanos abrió un expediente informativo al departamento a raíz de los hechos investigados por la comisión. Durante aquel procedimiento, añade, se respondió a “la totalidad de las cuestiones y requerimientos” formulados por el órgano instructor. La investigación terminó posteriormente archivada.

La jefa de Plusvalías entiende, por tanto, que las explicaciones ya fueron ofrecidas dentro de ese expediente administrativo. A ese argumento suma el carácter voluntario de las comparecencias ante la comisión para justificar que no acudirá a responder a las preguntas de los grupos municipales.

Otras tres trabajadoras han enviado comunicaciones prácticamente idénticas. En ellas notifican su decisión de no asistir, se amparan también en la voluntariedad de la convocatoria y se remiten a las razones expuestas por la responsable del departamento. Ninguna desarrolla una explicación individual sobre su intervención en los expedientes, responde por escrito a las cuestiones que podrían plantearse ni ofrece una fecha alternativa para comparecer.

La quinta funcionaria citada, una auxiliar administrativa, ya había informado previamente de que tampoco acudiría porque se encuentra de vacaciones y fuera de Alicante. De este modo, una sesión anunciada para escuchar a cinco empleadas municipales terminará sin una sola de las comparecencias previstas.

Una auxiliar ya había comunicado que no acudiría al encontrarse de vacaciones fuera de Alicante

La circunstancia añade un nuevo obstáculo a una comisión que ha ido perdiendo participantes a medida que avanzaban sus trabajos. El alcalde, Luis Barcala, ya rechazó comparecer ante el órgano, una decisión que llevó al PSOE, Compromís y EU-Podemos a abandonarlo al considerar que había perdido su utilidad. Los tres grupos anunciaron que no volverían a participar y que trasladarían sus exigencias de responsabilidades al Pleno municipal.

Vox optó por permanecer en la comisión y defendió su continuidad por respeto al órgano de investigación. Precisamente fue esta formación la que puso el foco político sobre Plusvalías al afirmar que el gobierno municipal podía conocer desde 2025 la identidad de algunos propietarios de las viviendas protegidas, antes de las fechas reconocidas públicamente por el equipo de Barcala.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, aseguró en el Pleno de febrero que el recibo de plusvalía de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, había entrado en el Ayuntamiento a mediados de 2025. A partir de ese dato acusó al PP de ocultar cuándo tuvo realmente conocimiento de su vinculación con la vivienda de Les Naus.

El gobierno municipal situó su conocimiento de los hechos en enero de 2026: primero en el área de Patrimonio y posteriormente por parte del alcalde. INFORMACIÓN destapó el escándalo el 29 de enero, cuando publicó las adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos, familiares y personas relacionadas con el PP.

Tras la aparición del caso, Barcala ordenó abrir diligencias internas para averiguar si la información había sido filtrada desde el propio Ayuntamiento. Durante esa investigación se interrogó individualmente a trabajadores que habían accedido a los expedientes de Plusvalías con el objetivo de conocer qué consultas realizaron y por qué motivos.

Ese expediente terminó archivado y ahora sirve a la jefa del departamento para justificar su ausencia. Sin embargo, su tramitación interna no permitirá a los grupos que permanecen en la comisión formular preguntas públicas sobre las liquidaciones, los accesos a los expedientes o el momento en que la información comenzó a circular dentro del Consistorio.