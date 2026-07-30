La concejala de Cultura niega que el hallazgo de la Venus de Alicante fuera fortuito: "Se produjo en un ámbito sometido a una intervención arqueológica"

No fue un hallazgo fortuito. Ese fue el mensaje que trató de trasladar este jueves la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, al defender que la denominada Venus de Alicante fue localizada "dentro de un ámbito sometido a una intervención arqueológica autorizada" y no como consecuencia de un descubrimiento casual durante las obras de la playa de la Almadraba. La concejala de Cultura insistió en que la cabeza escultórica es el resultado de una intervención arqueológica reglada y rechazó que pueda atribuirse su descubrimiento a una actuación aislada de los trabajadores. "No, señores, no fue un hallazgo fortuito o casual", afirmó Beldjilali.

Beldjilali realizó estas afirmaciones durante la comparecencia celebrada en el pleno municipal, a petición del PSOE, para dar explicaciones sobre el hallazgo de la pieza y aclarar las contradicciones surgidas en torno a la fecha de su descubrimiento. Además de negar que la aparición de la escultura fuera casual, la concejala desmintió las informaciones que aseguraban que el lugar del hallazgo no contó con supervisión arqueológica o que posteriormente fue cubierto con hormigón sin control técnico. "Tales afirmaciones no se corresponden con la realidad de los hechos, por lo que son absolutamente falsas", aseguró Beldjilali.

"No fue un hallazgo casual"

La concejala de Cultura explicó que la pieza apareció "dentro de un ámbito sometido a una intervención arqueológica autorizada, con excavaciones científicas dirigidas por Arpa Patrimonio, coordinadas por Alebus Patrimonio como dirección arqueológica de los trabajos y supervisadas por el Departamento de Patrimonio Integral Municipal". "En consecuencia, la pieza debe considerarse resultado de dicha intervención arqueológica en su conjunto y no de una actuación aislada o ajena al control científico establecido", añadió Beldjilali.

Beldjilali recordó además que toda la Albufereta está catalogada como un área de vigilancia arqueológica, una zona susceptible de albergar restos históricos, por lo que rechazó que el hallazgo pudiera considerarse casual. Beldjilali sí quiso reconocer la actuación de los trabajadores de la obra, incluido el maquinista de la excavadora. "Esa actuación merece ser reconocida, pero eso no implica que puedan ser considerados descubridores de un hallazgo fortuito", señaló la concejala de Cultura.

Asimismo, la concejala defendió también que el Ayuntamiento actuó de forma inmediata para garantizar la conservación de la escultura y promover su estudio, documentación y futura exposición pública. "Actualmente, lo que se ha hecho, y con las autorizaciones pertinentes, ha sido una excavación arqueológica", afirmó.

Requerimiento a la empresa

Durante su intervención, Beldjilali informó de que el pasado 7 de julio la dirección facultativa y la Jefatura de Coordinación Jurídica de Urbanismo remitieron un requerimiento de responsabilidad por contingencia arqueológica y laboral, con apercibimiento de acciones legales, a la empresa Mediterráneo Obras y Asfaltos (MOA), responsable de las obras en la playa Almadraba.

Beldjilali explicó que los técnicos municipales consideran que el 11 de mayo, fecha del hallazgo, se produjo una "grave incidencia relevante" en el desarrollo de los trabajos. La constructora habría abierto la zanja mecánica en la que apareció la cabeza escultórica sin comunicar previamente esa actuación a la empresa arqueológica Arpa Patrimonio.

El requerimiento sostiene que esta circunstancia supuso un incumplimiento del procedimiento establecido para trabajos en una zona sometida a control arqueológico, al impedir que la apertura de la zanja fuera supervisada por el equipo técnico competente. El escrito también hace referencia a la difusión posterior de fotografías en las que aparecían operarios junto a la pieza, incluso en el interior de la excavación, una situación que, según los técnicos, podía entrañar riesgos para la protección del yacimiento.

El PP y Vox rechazan la declaración de la izquierda para esclarecer la gestión del hallazgo de la Venus de Alicante

Además, el pleno rechazó este jueves, con los votos en contra de PP y Vox y el apoyo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, la declaración institucional de la izquierda para reclamar mayor transparencia sobre la gestión del hallazgo de la Venus de Alicante. Esquerra Unida-Podemos pidió hacer públicos los informes sobre el descubrimiento y reconocer a los trabajadores que localizaron la pieza, mientras que Vox justificó su rechazo al considerar que la iniciativa buscaba "hacer política partidista".

El PSOE defendió que un hallazgo de este valor merecía una comparecencia de oficio y reclamó que la pieza sea analizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Beldjilali, por su parte, defendió la actuación municipal y recordó que los trabajos estuvieron supervisados por técnicos y empresas especializadas, además de señalar que los operarios ya recibieron el reconocimiento del alcalde el pasado 9 de junio.