Los desayunos en Tres Texturas, una pausa en el centro de Alicante

En pleno centro de Alicante, Tres Texturas Brunch & Coffee propone una forma diferente de comenzar el día: sin prisas, con producto fresco y con el sabor de lo recién hecho. Situado en la calle Navas, 36, este pequeño negocio familiar ofrece un espacio acogedor tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes desean descubrirla a través de una experiencia gastronómica cuidada.

Aquí, cada plato se elabora al momento. Esa atención se percibe en una carta amplia, pensada para combinar opciones reconfortantes, saludables y originales. Entre sus propuestas más reconocibles destacan los brioches gourmet, con creaciones como el Salmón Brioche Royal, preparado con salmón ahumado, crema de queso, cebolla dulce, aguacate, huevo a la plancha y rúcula; el Brioche Supreme y el Brioche Ibérico. El menú también incluye brunches de salmón, atún o jamón, acompañados de huevos, tostadas de cereales y bebidas, además de tostadas de autor, omelets, bocadillos, sándwiches, bowls y combinaciones dulces y saladas.

El café en Tres Texturas

El café ocupa un lugar esencial en la experiencia. Tres Texturas trabaja con café de especialidad de dos orígenes, Guatemala y Colombia, y cuida cada fase de la preparación para servir una taza equilibrada y de gran calidad. Al frente de la máquina se encuentra un barista certificado por la Specialty Coffee Association (SCA), capaz de convertir cada café en una pequeña pausa para disfrutar.

La filosofía del restaurante se basa en la calidad del producto, la atención cercana y que cada cliente se sienta como en casa / .

La propuesta se completa con ingredientes frescos, smoothies de fruta natural, batidos de proteína y alternativas adaptadas a distintos gustos. Pero el verdadero sello de Tres Texturas está en la cercanía: un trato amable, un ambiente tranquilo y la voluntad de que cada cliente se sienta como en casa y forme parte de la experiencia.

Porque a Tres Texturas no se viene únicamente a desayunar o a tomar café. Se viene a detener el ritmo, compartir un buen momento y disfrutar de una experiencia hecha con cuidado, sabor y atención hasta el último detalle.

Ubicación

Mapa de la ubicación de Cafeteria Tres Texturas - Brunch & Coffee.

C/ Navas, 36, 03001, Alicante

Teléfono: 604812406