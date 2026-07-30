Quién era la diosa Tanit, cuya imagen ha aparecido en una necrópolis ibérica de Alicante

Una cabeza femenina de más de 2.200 años ha vuelto a conectar Alicante con las grandes rutas culturales del Mediterráneo antiguo. La pieza ha aparecido durante la excavación de una necrópolis ibérica del último tercio del siglo III antes de Cristo localizada en un solar privado de la Albufereta.

Los arqueólogos consideran que se trata de un pebetero relacionado con la diosa Tanit, aunque la identificación deberá estudiarse con detalle. Este tipo de piezas con rostro femenino también se ha vinculado en otros yacimientos a divinidades como Deméter, por lo que no siempre es posible atribuirlas de forma automática a una única diosa. El propio MARQ presenta algunos ejemplares ibéricos bajo esa doble interpretación.

Pero ¿quién era realmente Tanit y cómo llegó su culto hasta las costas de la península ibérica?

La gran diosa de Cartago

Tanit fue una divinidad de origen fenicio o púnico venerada especialmente en Cartago, la gran potencia fundada por colonos fenicios en el norte de África. El British Museum la describe como una diosa fenicia adorada en la ciudad cartaginesa, desde donde su culto se extendió por distintos territorios del Mediterráneo occidental.

El más conocido busto de la Tanit de Ibiza. / Joan Costa

Con el tiempo se convirtió en una de las principales figuras religiosas del mundo cartaginés. Estaba asociada a la fertilidad, la protección, la renovación de la vida y el ámbito funerario, aunque sus funciones variaron según la época y el lugar.

El Museo Arqueológico Nacional explica que Tanit actuaba como una gran protectora relacionada con el mundo de los muertos y el renacimiento en el más allá. En algunos contextos aparece como mediadora entre los seres humanos y el dios Baal Hammon, con quien formaba una de las parejas divinas más importantes del panteón cartaginés.

Una protectora de los muertos y del regreso a la vida

La presencia de una imagen atribuida a Tanit en una tumba no resultaría extraña. Parte de su culto estaba estrechamente vinculado a la protección del difunto y a la idea de que la muerte no constituía necesariamente el final.

El Museo Arqueológico Nacional relaciona a esta diosa con la fertilidad y el renacer, así como con la protección de quienes emprendían el tránsito hacia el más allá. Algunas figuras funerarias halladas en Ibiza han sido interpretadas tradicionalmente como representaciones de Tanit, aunque los investigadores mantienen abiertas otras explicaciones.

La diosa Tanit. / Museu Arqueològic de Puig des Molins

Esa dimensión funeraria ayuda a comprender por qué un pebetero con apariencia femenina pudo formar parte del ajuar o de los rituales desarrollados en la necrópolis descubierta en Alicante.

Cómo se representaba la diosa Tanit

Uno de los emblemas más reconocibles vinculados a esta divinidad está formado por un triángulo o figura trapezoidal, una línea horizontal semejante a unos brazos y un círculo sobre la parte superior, en ocasiones acompañado por una media luna.

El símbolo aparece grabado en numerosas estelas y objetos del ámbito púnico. El British Museum conserva, por ejemplo, piezas de piedra en las que puede identificarse este característico signo de Tanit.

Estela tallada de piedra caliza, con hastial a dos aguas y acroterios. Falta parte de la base, rellena con material de restauración. En el ápice se encuentra un símbolo Tanit sobre un pedestal. La cabeza de Tanit es más semicircular que circular y los brazos alzados son curvos. Inscripción de cinco líneas casi completa. / © Los Patronos del Museo Británico

La diosa también fue representada mediante figuras y rostros femeninos de terracota. Sin embargo, los especialistas deben analizar el contexto, el estilo y el resto de los materiales antes de determinar si una cabeza corresponde realmente a Tanit, a otra divinidad mediterránea o incluso a una mujer divinizada.

El culto que llegó a Ibiza y a la península

La expansión comercial y militar de fenicios y cartagineses llevó sus creencias a diferentes puntos del Mediterráneo. Tanit tuvo una presencia especialmente importante en Ibiza, donde se han localizado santuarios, necrópolis, figuras y amuletos relacionados con su culto.

La cueva de es Culleram, en Sant Joan de Labritja, está considerada uno de los grandes espacios religiosos vinculados a esta divinidad. En el lugar aparecieron centenares de figuras completas y más de un millar de cabezas y fragmentos de terracota, muchas de ellas interpretadas como representaciones de Tanit.

Parte del busto de la diosa púnica Tanit. / Museo Arqueológico de Puig des Molins

La antigua Ebusus mantuvo fuertes contactos con otras poblaciones costeras de la península. Esas redes permitieron que objetos, símbolos, productos, costumbres y creencias circularan entre comunidades púnicas e ibéricas.

Qué relación tenía Tanit con la antigua Alicante

La necrópolis descubierta en la Albufereta se ha fechado provisionalmente en el último tercio del siglo III antes de Cristo, una etapa marcada por la expansión cartaginesa en la península y por el conflicto que acabaría desembocando en la segunda guerra púnica.

El yacimiento ha proporcionado cuatro tumbas con armas, elementos ecuestres, objetos de bronce, instrumentos relacionados con el comercio y una treintena de recipientes empleados posiblemente en ceremonias funerarias. Los arqueólogos creen que podría pertenecer a una familia o grupo vinculado a la élite guerrera ibérica.

Las vasijas halladas en la necrópolis en la Albufereta. / INFORMACIÓN

Entre los materiales destaca el pebetero con rostro femenino atribuido inicialmente a Tanit. Su presencia podría reflejar las influencias púnicas que llegaron a la costa alicantina y la mezcla de tradiciones religiosas entre la población ibera y el mundo cartaginés.

El hallazgo se ha relacionado además con el entorno del Tossal de Manises, el asentamiento antiguo situado junto a la Albufereta. No obstante, las investigaciones deberán determinar el vínculo concreto entre el cementerio, sus ocupantes y aquella ciudad.

Qué era un pebetero y para qué podía utilizarse

Un pebetero era un recipiente empleado para quemar sustancias aromáticas o realizar ofrendas. Algunos ejemplares antiguos adoptaban forma de cabeza femenina y podían utilizarse en ceremonias religiosas o funerarias.

En el caso de Alicante, la pieza apareció dentro de un espacio funerario junto a otros objetos rituales. Esto refuerza la posibilidad de que tuviera una función simbólica relacionada con la protección de los muertos, aunque el estudio arqueológico deberá aclarar cómo se utilizó exactamente.

Pebetero hallado en la Albufereta. / INFORMACIÓN

No puede afirmarse todavía que el pebetero demuestre por sí solo la existencia de un santuario dedicado a Tanit ni que todas las personas enterradas fueran devotas de la diosa. Lo que sí revela es la presencia de una iconografía mediterránea dentro de una comunidad ibérica de hace más de dos milenios.

Una diosa entre dos culturas

La pieza de la Albufereta resulta especialmente valiosa porque muestra que la antigua Alicante no permanecía aislada. Sus habitantes participaban en intercambios comerciales, militares y culturales que conectaban el litoral con Ibiza, Cartago y otros puertos mediterráneos.

Efigie de Tanit en el Museo Monográfico en Ibiza. / Xescu Prats

Tanit pudo llegar como una divinidad extranjera y terminar reinterpretada por las comunidades locales. En el mundo antiguo era habitual que dioses de diferentes culturas compartieran rasgos, nombres o funciones y que una misma imagen pudiera entenderse de maneras distintas según quien la contemplara.

Por eso, más que confirmar una presencia cartaginesa directa por sí sola, el pebetero aporta una nueva prueba del contacto entre el mundo ibérico y el púnico en el territorio de la actual Alicante.