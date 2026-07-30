Domingos de brunch & jazz en el Hotel Hospes Amérigo
Los domingos saben diferente en Hospes Amérigo con música en directo y una gastronomía pensada para deleitar los sentidos
Cada domingo, el hotel Hospes Amérigo se transforma en el escenario perfecto para disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, bienestar y música en directo. El brunch con jazz invita a detener el tiempo y saborear la mañana con calma, en un entorno elegante, luminoso y acogedor, propio de un hotel de cinco estrellas.
La propuesta comienza con una cuidada selección de zumos y batidos frescos, yogures, cereales, panes artesanos y pastelería recién horneada. A continuación, el recorrido gastronómico continúa con sopas de temporada, ensaladas frescas, quesos gourmet y una selección de charcutería ibérica, acompañada de salmón ahumado, carpaccio de ternera y delicados sándwiches gourmet.
El buffet de platos calientes completa la experiencia con elaboraciones pensadas para todos los gustos. Además, cada comensal podrá elegir entre una propuesta de pescado, carne o huevos preparados al momento. Los más pequeños también tienen su propio espacio, con mini hamburguesas, pollo crujiente y pizza Margarita.
Para terminar, una irresistible selección de postres dulces pone el broche final, acompañada de cava, té o café. Todo ello mientras el jazz en directo crea una atmósfera sofisticada y relajada, perfecta para compartir en pareja, con amigos o en familia.
La experiencia puede comenzar incluso antes, disfrutando de un momento de calma y desconexión en el Spa del hotel. Un circuito de bienestar, seguido de un brunch generoso y una sesión de jazz en vivo, convierte el domingo en una auténtica celebración de los sentidos.
Porque hay domingos que merecen disfrutarse sin prisa.
Déjate llevar por la música, la gastronomía y el bienestar en una experiencia diseñada para saborear, sentir y recordar.
Un plan pensado para quienes desean convertir el fin de semana en algo excepcional, con servicio atento, producto de calidad y el inconfundible encanto de la música en directo.
Reserva tu mesa y redescubre el placer de los domingos.
Ubicación
C. Rafael Altamira, 7, 03002 Alicante
965 14 65 70
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