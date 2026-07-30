Los mapas de la Operación 1 de agosto recogen rutas alternativas para los desplazamientos desde Alicante hacia el resto del país

La Dirección General de Tráfico ha difundido varios mapas con itinerarios alternativos para la Operación Especial 1 de agosto, que comienza este viernes y coincidirá con uno de los periodos de mayor movilidad del verano.

Las propuestas buscan repartir la circulación entre diferentes corredores y evitar que todo el tráfico se concentre en las vías habituales que conectan el centro, Levante, Castilla y León, Andalucía y el norte peninsular. Alicante aparece como uno de los principales puntos de entrada y salida del litoral mediterráneo, especialmente en los desplazamientos que utilizan la A-31, la A-7 y la AP-7.

Los recorridos alternativos no siempre resultan más cortos ni rápidos en condiciones normales. Su utilidad aumenta cuando las carreteras principales registran retenciones, accidentes o una intensidad elevada de vehículos.

Alicante y el corredor hacia Madrid y la zona centro

Uno de los gráficos de la DGT analiza los desplazamientos entre Madrid y Levante. El itinerario habitual hacia Valencia utiliza la A-3, pero Tráfico plantea varias posibilidades para evitarla en los momentos de mayor saturación.

Entre ellas figuran los recorridos por la A-42, la CM-42, la CM-313, la A-31 y la AP-7; por la A-4, la CM-42, la A-43 y la A-3; o mediante la AP-36 y la A-3.

Itinerarios alternativos entre la zona centro y la zona de Levante. / DGT

Aunque estas alternativas están calculadas principalmente para la conexión Madrid-Valencia, el mapa sitúa la A-31 como uno de los grandes ejes de acceso a Alicante. Los conductores que viajen entre la provincia y la zona centro deberán consultar el estado del tráfico antes de decidir si mantienen el recorrido habitual o enlazan con alguno de los corredores propuestos.

La opción más corta de las alternativas mostradas entre Madrid y Valencia es la que utiliza la AP-36 y la A-3, con 397 kilómetros, 35 más que el trayecto principal y una estimación de apenas diez minutos adicionales. Otros recorridos pueden sumar hasta 133 kilómetros y una hora y 40 minutos.

La alternativa entre Alicante y Castilla y León

El mapa dedicado a las conexiones entre Levante y Castilla y León incluye de forma expresa el trayecto entre Burgos y Alicante.

La ruta habitual discurre por la A-1, la A-3, la E-903 y la A-31, con una distancia estimada de 652 kilómetros y una duración aproximada de seis horas y 40 minutos.

Como alternativa, la DGT propone viajar por la N-234, la A-23 y la AP-7. Este recorrido alcanza los 706 kilómetros y eleva el tiempo estimado hasta las siete horas y 47 minutos.

Itinerarios alternativos entre la zona de Levante y Castilla y León. / DGT

Supone, por tanto, 54 kilómetros y una hora y siete minutos más respecto al trayecto habitual. No obstante, podría resultar útil cuando la A-1, la A-3 o la A-31 presenten problemas importantes de circulación.

El gráfico recoge asimismo rutas entre Valladolid, Burgos, Valencia y Murcia, lo que confirma la importancia de los corredores interiores para distribuir los desplazamientos que se dirigen hacia el litoral de Levante.

La A-23 y la AP-7, claves para llegar al norte

Otro de los mapas conecta Andalucía oriental, Levante y la zona norte. La DGT señala la A-23 como uno de los grandes ejes para viajar desde el Mediterráneo hacia Aragón, La Rioja y el País Vasco.

Este corredor permite enlazar Valencia con Teruel y Zaragoza, desde donde los desplazamientos continúan hacia Logroño, Vitoria y Bilbao. Alicante se conecta con este itinerario mediante la A-7 y la AP-7, según el punto de origen y el estado de la circulación.

Las alternativas representadas para los viajes desde Almería hacia Bilbao o Logroño utilizan la A-7, la AP-7, la A-23 y la AP-68, aunque resultan sensiblemente más largas que los recorridos habituales por el centro de la Península.

Itinerarios alternativos entre Andalucía oriental, Levante y la zona norte de España. / DGT

Por ejemplo, el itinerario alternativo Almería-Bilbao suma 72 kilómetros y algo más de dos horas, mientras que la opción hacia Logroño añade 43 kilómetros y dos horas y 17 minutos. Estos datos muestran que las propuestas están pensadas para evitar situaciones de congestión grave, no necesariamente para ahorrar tiempo en circunstancias normales.

Las conexiones entre Andalucía occidental, Aragón y Cataluña

El cuarto mapa de la DGT se centra en los desplazamientos entre Andalucía occidental, Aragón y Cataluña, un corredor en el que Alicante aparece como punto de paso dentro del eje mediterráneo que conecta Murcia, la provincia alicantina, Valencia, Castellón y Tarragona.

Entre las alternativas recogidas figura el trayecto entre Cádiz y Castellón por la A-384, la A-92, la A-7, la A-30, la A-33, de nuevo la A-7 y la AP-7. Esta opción suma 849 kilómetros, 15 más que el itinerario habitual, y eleva el tiempo estimado en unos 23 minutos.

Itinerarios alternativos entre Andalucía occidental, Aragón y Cataluña. / DGT

También se plantea una ruta entre Huelva y Castellón por la A-49, la A-92, la A-7 y la AP-7. Aunque añade 86 kilómetros, la diferencia de tiempo estimada es de solo cinco minutos, según la DGT. El gráfico incluye además alternativas entre Sevilla y Zaragoza, así como la conexión habitual entre Sevilla y Teruel.

Alicante, dentro del gran corredor mediterráneo

Los cuatro gráficos sitúan a Alicante en una posición estratégica dentro de los desplazamientos de verano. La provincia se encuentra en el cruce de los corredores que comunican Madrid y el centro peninsular a través de la A-31, el litoral mediterráneo mediante la AP-7 y la A-7, y el norte a través de las conexiones con Valencia y la A-23.

Además, Alicante forma parte de las rutas que enlazan Andalucía con Aragón y Cataluña. Los desplazamientos procedentes de Granada, Almería, Murcia, Sevilla, Cádiz o Huelva pueden alcanzar el litoral alicantino o continuar hacia Valencia, Castellón y Tarragona por la A-7 y la AP-7.

La DGT pretende así evitar que todos los vehículos utilicen las mismas vías en las horas de mayor intensidad y propone corredores alternativos que permiten redistribuir el tráfico por el interior.

Las rutas alternativas pueden cambiar según las incidencias

Tráfico recuerda que estos mapas tienen un carácter orientativo. La elección del recorrido dependerá del destino concreto, la hora de salida y las incidencias activas en cada momento.

Un itinerario más largo puede resultar conveniente si permite evitar una retención prolongada, pero también puede dejar de compensar cuando las carreteras principales mantienen una circulación fluida.

Por ello, la recomendación es consultar el estado de las vías antes de salir, revisar las incidencias durante las paradas y no cambiar de ruta de manera improvisada mientras se conduce.

Una operación marcada por los cambios de vacaciones

La Operación Especial 1 de agosto coincide con el inicio de las vacaciones para numerosos conductores y con el regreso de quienes finalizaron su descanso durante julio.

La provincia de Alicante vuelve a ser uno de los destinos con mayor capacidad para atraer desplazamientos, tanto por sus municipios costeros como por sus conexiones con Murcia, Valencia y el interior peninsular.

La DGT pide evitar las horas con mayor previsión de tráfico, respetar los tiempos de descanso y extremar la precaución en las incorporaciones, enlaces y accesos a las localidades turísticas.