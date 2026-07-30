Migrantes celebran con tambores, baile y abrazos el proceso de regularización en Alicante

Los tambores se han adueñado este jueves de la Explanada de Alicante y han acabado abriendo un corro en torno a la Concha. Ha habido baile, congas improvisadas, móviles en alto, abrazos y sonrisas entre personas de edades y procedencias muy distintas. Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante ha querido poner así el broche al proceso extraordinario de regularización en el que ha acompañado a 2.469 personas.

El encuentro intercultural se ha planteado como una celebración, no como una protesta. La batucada Ciudad de los Colores ha marcado el inicio de una tarde abierta a migrantes, voluntarios, trabajadores de Cáritas, entidades sociales y ciudadanos que se han sumado al ambiente festivo.

La programación ha continuado con actuaciones de distintos orígenes, entre ellas las del Coro Africano de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, Món Jove, la asociación argelina Al-Djazairiyya y el músico cubano David Álvarez. Globos de colores han decorado el escenario de la Concha bajo el lema “Fui extranjero y me acogisteis”, elegido por Cáritas para resumir el sentido de un acto centrado en la convivencia y la esperanza.

Cáritas Diocesana celebra en Alicante el final del proceso extraordinario de regularización con un encuentro intercultural abierto a la ciudadanía / Pilar Cortés

Detrás de la fiesta había meses de información, orientación y revisión de documentos. Cáritas ha atendido a 2.469 personas interesadas en acogerse al procedimiento y ha emitido los certificados de vulnerabilidad necesarios en determinados casos. Alicante ha concentrado la mayor parte de las atenciones, seguida por Elche, Elda y otros municipios de la provincia.

El director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Víctor Mellado, ha explicado que la regularización ofrece una oportunidad a personas que ya vivían aquí y buscaban estabilidad. “A estas personas les cambia mucho la vida porque ya pueden acceder a un trabajo regularizado”, ha señalado. Muchas llevaban más de un año empleadas en la economía sumergida y permanecían pendientes de poder formalizar su relación laboral.

Mellado ha destacado la diversidad de los perfiles atendidos: familias con hijos escolarizados, personas con dificultades con el idioma y también migrantes con estudios. Entre quienes acudieron a Cáritas predominaron los ciudadanos de origen colombiano y argelino, aunque el servicio recibió a personas procedentes de numerosos países de América Latina, el norte de África y otros lugares.

A estas personas les cambia la vida porque ya pueden acceder a un trabajo regularizado Víctor Mellado — Director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante

La posibilidad de trabajar ha sido uno de los motivos de celebración. Sectores como la agricultura, los cuidados, el transporte o la hostelería necesitan mano de obra, especialmente durante el verano en una provincia como Alicante. Parte de las personas atendidas ya han logrado regularizar un empleo y otras continúan coordinándose con las empresas para completar los pasos pendientes.

Los datos difundidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dan una dimensión autonómica al proceso. Más de 167.000 personas solicitaron acogerse a la medida en la Comunidad Valenciana y unas 158.000 peticiones fueron admitidas a trámite. Más de 28.700 migrantes ya cotizan a la Seguridad Social después de conseguir un contrato.

La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía con mayor volumen de solicitudes y Alicante ocupa el cuarto puesto entre las provincias españolas. El documento de admisión a trámite, que incorpora un NIE provisional, permite trabajar mientras se completa el procedimiento, una cuestión que había generado dudas entre solicitantes y empresas.

Cáritas también ha querido reconocer el esfuerzo del voluntariado y de las organizaciones sociales que asumieron una elevada demanda en pocos meses. Muchas personas conocieron el servicio a través de familiares, amistades o entidades de su entorno, una red que facilitó el acceso a la información necesaria.

La institución ha advertido, no obstante, de que la respuesta de las administraciones locales fue desigual. Algunos ayuntamientos reforzaron recursos y agilizaron trámites, mientras en otros municipios las dificultades para conseguir documentos o recibir orientación aumentaron la presión sobre las asociaciones. Cáritas reclama por ello una mayor implicación pública y recuerda que su labor debe complementar, no sustituir, la responsabilidad de las administraciones.

Ese mensaje no ha restado protagonismo al tono de la tarde. La Explanada ha sido escenario de una celebración compartida por quienes han conseguido avanzar hacia una situación más estable y por quienes los acompañaron. Entre el sonido de los tambores, los bailes y los abrazos, el cierre del proceso ha dejado una imagen alejada de los expedientes, con cientos de personas celebrando la posibilidad de trabajar, desarrollar su proyecto de vida y sentirse parte de la comunidad.