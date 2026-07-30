Los ninots indultats de 2025 y 2026 llegan al Museo de Hogueras de Alicante

A su hábitat natural. Los ninots indultats de los años 2025 y 2026 han llegado al Museo de Hogueras después de que las comisiones de Diputació-Renfe, Sagrada Familia y Sèneca-Autobusos los cedieran a la Casa de la Festa Manuel Ricarte.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha recibido las cesiones junta al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y las Belleas del Foc María Pastor y Leire Arellano, adulta e infantil respectivamente, además de foguerers y bellezas de las hogueras protagonistas.

Diputació-Renfe consiguió el ninot indultat adulto de 2026 con una figura que alude a La Explanada, obra de David Sánchez Llongo y que obtuvo 1.895 votos. La figura infantil indultada fue la de Sagrada Familia por una obra de Ceballos y Sanabria que dan protagonismo a la Santa Faz.

Ninots indultats de 2025 en su llegada a la Casa de la Festa. / INFORMACIÓN

En 2025 el ninot indultat salvado de las llamas homenajeaba la figura de Pedro Luis Sirvent, pirotécnico fallecido el 6 de marzo de aquel año, elaborado para la hoguera Sèneca-Autobusos a través de José Gallego y Toni Pérez. En el caso del ninot infantil, el indultado fue el de Sagrada Familia, original de Ceballos y Sanabria, y que representaba a la Virgen del Remedio.

Los ninots indultats se pueden ver en la sala de acceso al museo. Cabe recordar que la sala principal se mantiene cerrada tras la reapertura del centro, que se clausuró en marzo debido a la afectación de una claraboya durante un episodio de lluvias. El pasado 8 de julio se reabrió el equipamiento, aunque con la sala principal cerrada.