La ola de calor pone en aviso a 57 municipios de Alicante: esta es la lista completa

Un total de 57 municipios de la provincia de Alicante aparecen incluidos en el listado de localidades bajo aviso amarillo por altas temperaturas. La mayor parte se concentra en la Marina Alta, con 33 términos municipales, mientras que otros 24 pertenecen a la comarca de El Comtat.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas volverán a subir tras el alivio registrado desde el domingo. Aemet advierte de un nuevo episodio de calor, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

Los 33 municipios de la Marina Alta afectados

La relación incluye a Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dénia, El Poble Nou de Benitatxell, El Ràfol d'Almúnia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, L'Atzúvia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Sagra, Sanet i els Negrals, Senija, Teulada, Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, Xàbia y Xaló.

Los 24 municipios de El Comtat en aviso

En esta comarca aparecen Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Quatretondeta, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, l'Orxa, Millena, Muro de Alcoy, Planes y Tollos.

Precaución durante las horas centrales

La población de estas localidades deberá extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. Las recomendaciones habituales pasan por mantener una hidratación frecuente, evitar la exposición directa al sol y vigilar especialmente a las personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

Además, toda la Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en nivel extremo de preemergencia por riesgo de incendios forestales, con posibilidad de tormentas secas en parte del territorio.