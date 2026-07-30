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Olivares saca adelante el balance de las cuentas de 2025 de las Hogueras... pero lejos del apoyo unánime de los dos años anteriores

El cierre económico del ejercicio obtiene el 77 % de los votos favorables de las comisiones tras haber consumido casi la totalidad de los ahorros, frente al respaldo sin fisuras con los presupuestos de 2023 y 2024

Asamblea de la entidad gestora de la Fiesta

Asamblea de la entidad gestora de la Fiesta / Pilar Cortés

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Luz verde al aumento de gasto. Las cuentas de 2025 de la Federació de Fogueres han recibido 134 votos afirmativos de los 173 emitidos, entre los cuales hay solo seis votos contrarios.

Es el resultado que se ha dado en la Asamblea de la entidad gestora de la Fiesta este jueves, celebrada en la Casa de la Festa, donde se ha validado la gestión económica pese a que la entidad ha consumido gran parte de sus ahorros, quedándose con apenas 2.000 euros de remanentes.

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