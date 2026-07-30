La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Alicante: hasta 37 grados en el litoral norte de la provincia

La provincia de Alicante afronta este jueves 30 de julio una nueva ola de calor, con cielos despejados y un aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral norte. El aviso estará vigente entre las 12.00 y las 20.00 horas por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 37 grados en las zonas más expuestas.

El día comenzará con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del litoral, especialmente a primeras horas, pero la tendencia será a que el sol se imponga rápidamente. No se esperan lluvias y el ambiente volverá a ser plenamente veraniego en toda la provincia.

El cambio más importante estará en las temperaturas máximas. La Aemet prevé un ligero ascenso en el norte de la provincia, donde el calor ganará intensidad durante las horas centrales. En el resto, los valores se mantendrán sin grandes cambios, aunque seguirán siendo altos para finales de julio. Las mínimas apenas variarán, por lo que las noches continuarán siendo cálidas en buena parte del litoral.

El viento soplará flojo y de dirección variable a primeras horas. A partir del mediodía tenderá a componente sur, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte, precisamente la zona donde el calor será más acusado este jueves.

La jornada queda así marcada por la estabilidad, el sol y el repunte térmico en el norte alicantino. Aunque el aviso es de nivel amarillo, conviene evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá este jueves una jornada estable, soleada y sin probabilidad de lluvia. El día arrancará con ambiente cálido y alguna posible nube baja a primeras horas en el litoral, pero el sol se impondrá durante el resto de la jornada.

Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 31 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 por la humedad. La noche volverá a ser tropical, con valores que no bajarán de los 24 grados.

El viento soplará flojo de componente sureste durante buena parte del día y girará a suroeste a últimas horas. La tarde será cálida junto al mar, con sensación de bochorno en algunos momentos, aunque sin avisos activos en la capital.

El tiempo en Elche

Elche volverá a notar el calor este jueves, con una máxima de 34 grados y una sensación térmica que podrá llegar a los 36 durante la primera mitad del día. El cielo se mantendrá despejado y no se esperan lluvias, en una jornada muy estable y plenamente veraniega.

La mínima será de 22 grados, por lo que la noche seguirá siendo tropical. El viento soplará flojo del sureste durante buena parte del día y quedará en calma a últimas horas, cuando la humedad subirá de forma notable y mantendrá un ambiente cálido al final de la jornada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este jueves un día tranquilo en lo meteorológico, con sol, estabilidad y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima se quedará en 29 grados, aunque la humedad hará que la sensación térmica suba hasta los 32 durante las horas centrales.

La mínima será de 24 grados, de nuevo con noche tropical en el litoral. El viento soplará flojo de componente sur durante buena parte de la jornada y girará a suroeste al final del día, con una tarde cálida, estable y algo bochornosa junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda afronta este jueves una jornada de calor intenso, con una máxima de 36 grados y cielos despejados durante todo el día. No se esperan lluvias y el sol dominará desde primera hora, en un día marcado por el ambiente seco y plenamente veraniego en el interior.

La mañana será la franja más calurosa, con valores que podrán rondar los 35 grados antes del mediodía. Por la tarde el termómetro bajará hasta el entorno de los 30 y a últimas horas quedará cerca de los 23. El viento soplará flojo de componente sur durante buena parte del día y girará a norte al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja mantendrá este jueves un tiempo estable, con predominio del sol y sin probabilidad de lluvia. La máxima será de 30 grados, pero la humedad volverá a elevar la sensación térmica hasta los 35, especialmente durante la mañana y las horas centrales.

La mínima se quedará en 23 grados, con otra noche tropical en el litoral sur. El viento soplará flojo del sureste al inicio del día, girará a este durante la tarde y quedará en calma a últimas horas, cuando la humedad podrá subir hasta el 95% y reforzar la sensación de bochorno.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá este jueves con calor intenso y cielo despejado durante toda la jornada. La máxima alcanzará los 35 grados, con una sensación térmica que podrá subir hasta los 36, en un día seco, estable y sin probabilidad de lluvia.

La mínima será de 22 grados y la noche volverá a ser cálida. El viento soplará flojo de componente este durante el día y quedará en calma a últimas horas, cuando la humedad podrá aumentar de forma notable y mantener el ambiente algo bochornoso al final de la jornada.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este jueves una de las jornadas más calurosas de la semana, con una máxima de 37 grados y cielo despejado durante todo el día. No se esperan lluvias y el sol dominará desde primera hora, con ambiente seco y muy cálido en el interior.

La mínima será de 22 grados, por lo que la noche también será cálida. El viento soplará flojo, primero de componente norte y después del sur, antes de quedar en calma a últimas horas. El índice ultravioleta será muy alto, así que las horas centrales volverán a ser las más exigentes.

El tiempo en Dénia

Dénia estará este jueves bajo el aviso amarillo por calor activado por la Aemet en el litoral norte de Alicante. La jornada será soleada, sin probabilidad de lluvia y con una máxima de 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 por la humedad.

El viento será uno de los elementos más destacados del día: soplará de componente sur con rachas que podrán llegar a los 50 km/h durante las horas centrales. La mínima se quedará en 23 grados y la noche volverá a ser tropical, con ambiente cálido y húmedo junto al mar.