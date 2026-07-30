Vox bloquea por segunda vez que el pleno repruebe a Barcala por su gestión del escándalo de Les Naus en Alicante

El caso Les Naus volvió a sacudir este jueves el pleno del Ayuntamiento de Alicante, con un nuevo intento de la izquierda para reprobar políticamente al alcalde, Luis Barcala, por su negativa a comparecer ante la comisión municipal de investigación, pero el desenlace volvió a depender de Vox. La formación, que llegó a reclamar en febrero la dimisión de Barcala por su gestión del caso, se abstuvo por segunda vez en una votación de reprobación impulsada por la izquierda y permitió que el alcalde evitara un nuevo revés político en el salón de plenos.

La declaración institucional presentada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos llegó al pleno por la vía de urgencia a la sesión plenaria después de que el alcalde no acudiera el pasado viernes a la comisión de investigación municipal creada con el respaldo de todos los grupos municipales en febrero, incluidos los concejales del Partido Popular, para analizar las posibles responsabilidades políticas en torno a la promoción de vivienda protegida de Les Naus. La urgencia salió adelante con los votos favorables de la izquierda y Vox, pero la declaración institucional no logró los apoyos suficientes en su votación: el PP votó en contra, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos a favor y Vox optó por la abstención.

La iniciativa reclamaba reprobar al alcalde al considerar que su ausencia en la comisión suponía un "grave incumplimiento" de sus obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los órganos de control del pleno. La oposición sostenía que Barcala debía responder personalmente a cuestiones que, a su juicio, no podían quedar resueltas mediante informes administrativos o explicaciones de otros miembros del gobierno.

Un alcalde que no contesta, que no rinde cuentas, que no comparece, no está a la altura de esta ciudad Ana Barceló — Portavoz del PSOE

La izquierda acusa a Barcala de "huir" del control del pleno

Durante el debate, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, centró su intervención en la negativa del alcalde a acudir a la comisión y defendió que su ausencia supone un problema de responsabilidad política. "Un alcalde que no contesta, que no rinde cuentas, que no comparece, que da órdenes de que no vayan a la comisión de Les Naus, no está a la altura de esta ciudad", afirmó Barceló quien sostuvo que Barcala "ha fallado a los alicantinos" y acusó al regidor de "huir del control democrático" del Ayuntamiento.

Usted tiene que dimitir, señor Barcala. Ha intentado engañar a todos los alicantinos Rafa Mas — Portavoz de Compromís

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, reclamó también la salida del alcalde al considerar que no ha cumplido su compromiso de esclarecer los hechos. "Usted tiene que dimitir, señor Barcala", afirmó, al tiempo que acusó al regidor de haber intentado "engañar a todos los alicantinos".

Presentó una carta donde explicaba los motivos por los que decía que no iba a comparecer. Diez excusas y ni una sola razón Manolo Copé — Portavoz de Esquerra Unida-Podemos

Desde Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé cuestionó los argumentos utilizados por el alcalde para justificar su ausencia en la comisión. "Presentó una carta donde explicaba los motivos por los que decía que no iba a comparecer. Diez excusas y ni una sola razón", señaló Copé.

Vox critica la ausencia de Barcala, pero evita la reprobación

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, reprochó al alcalde que no acudiera a la comisión y aseguró que fue un error político e institucional. "El señor Barcala tuvo la oportunidad de evitarlo, solo tenía que comparecer ante la comisión, dar la cara y responder a la oposición", afirmó Robledillo.

¿Pensamos que el alcalde debería irse? A nuestro juicio, sí. Pero no porque lo diga el PSOE Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

Robledillo llegó a señalar que, a su juicio, "el alcalde debería irse", aunque matizó que no lo decía por la propuesta del PSOE sino por "el sentido común". "¿Pensamos que el alcalde debería irse? A nuestro juicio, sí. Pero no porque lo diga el PSOE, sino porque lo dice el sentido común", manifestó. Pese a esas críticas, la portavoz de Vox justificó la abstención de su grupo al considerar que la declaración de la izquierda convertía el pleno en un "juicio político" y respondía a un "oportunismo". "No estamos aquí para hacerle el trabajo político a la izquierda", defendió.

La posición de Vox volvió a recordar al escenario del pasado mes de febrero, cuando la formación también fue decisiva para impedir una primera reprobación del alcalde. Entonces, pese a haber pedido su dimisión, acabó facilitando que Barcala no fuera reprobado: "No sostenemos a Barcala, pedimos su dimisión", afirmaba entonces Robledillo.

Nunca buscaron respuestas, buscaron titulares. Han convertido la comisión en un linchamiento político Mari Carmen de España — Portavoz del PP

Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, defendió la actuación del alcalde y cargó contra la comisión de investigación, al considerar que "nunca buscó respuestas, sino titulares". De España sostuvo que el órgano se había convertido en un "linchamiento político y mediático" y recordó que Barcala ya ofreció explicaciones en un pleno extraordinario. Además, insistió en que los hechos están siendo analizados en sede judicial.

El Ayuntamiento descarta comprar las viviendas de Les Naus

Más allá de la reprobación, el pleno también dejó otra novedad sobre la gestión municipal del caso: el Ayuntamiento no ejercerá finalmente el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas de Les Naus. Así lo confirmó el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, en respuesta a una pregunta del PSOE.

La decisión supone que el gobierno municipal renuncia al mecanismo de compra preferente que el propio alcalde aseguró que activaría durante el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero. La portavoz socialista recordó ese compromiso y reprochó al ejecutivo que seis meses después no haya dado ese paso ni haya firmado el convenio necesario para poder ejercerlo.

Sin embargo, l responsable de Urbanismo defendió que adquirir estos inmuebles no sería una medida sostenible ni respondería a las necesidades reales de vivienda y aseguró que la prioridad del Ayuntamiento pasa por incrementar el parque público mediante otros mecanismos, como el Plan Vive.

Un pleno marcado por las cuentas y el turismo

Fuera de Les Naus, el pleno también aprobó otros asuntos de carácter económico y municipal. Entre ellos, la tercera modificación de crédito del presupuesto, por valor de 11,2 millones de euros. Además, se dio cuenta de la liquidación presupuestaria, que refleja que el Ayuntamiento ejecutó el 40,7 % de las inversiones previstas durante el pasado ejercicio, dejando sin utilizar 56,7 millones de euros destinados a proyectos.

El pleno también abordó la situación de las viviendas turísticas ilegales. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, informó de que el Ayuntamiento mantiene abiertos 17 expedientes sancionadores, de los que ocho corresponden a infracciones muy graves y ya tienen la actividad suspendida.

En materia cultural, la corporación aprobó inicialmente el precio público para las exposiciones de la Casa de la Misericordia, con una entrada general de 10 euros y tarifas reducidas para determinados colectivos. Además, el pleno respaldó por unanimidad la candidatura de Alicante al premio Capital Europea de la Innovación y rechazó la propuesta del PSOE para institucionalizar tres días de luto oficial tras los asesinatos machistas en la ciudad.