¿Por qué en 2028, año del centenario de las Hogueras, también habrá problemas con el festivo autonómico del 24 de junio?

"Lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne, y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se está equivocando". Así de contundente se mostró el alcalde de Alicante, Luis Barcala, este jueves durante el pleno de cierre del curso político en el Ayuntamiento al tomar la palabra en el debate sobre la aprobación de los festivos locales para 2027, que finalmente serán el día de Santa Faz y el día de San Juan.

En ese punto de la sesión, todos los grupos de la oposición, desde la izquierda a Vox, habían criticado a la Generalitat de Pérez Llorca por su decisión de no designar el próximo 24 de junio, día grande de las fiestas de Hogueras, ni como festivo recuperable (las horas no trabajadas deben compensarse trabajando en otra fecha acordada), ante la falta de días disponibles para que fuera festivo en toda la Comunidad.

Y es que el Estatuto de los Trabajadores permite a aquellas comunidades autónomas que no puedan "establecer una de sus fiestas tradicionales (por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales) una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce", una potestad a la que ha renunciado el Gobierno autonómico para el próximo año.

Así, el en 2027, será el primer 24 de junio desde 2019 que no cuente con ningún tipo de festivo autonómico. Hasta ahora, en los últimos ocho años, el día de San Juan había sido festivo en toda la Comunidad Valenciana salvo en 2021 (cuando la Fiesta se suspendió por la pandemia), 2024 y 2025, cuando al menos se fijó como jornada recuperable, es decir, los trabajadores podían no trabajar ese día a cambio de devolver esas horas a la empresa. Para el próximo año, la Generalitat descartó a principios de este año esta vía pese a estar recogida por el Gobierno central en los casos de no haber festivos disponibles para cubrir todas las necesidades.

¿Cómo se establece el calendario laboral cada año?

El Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, recoge todas las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, que se dividen en varios apartados.

De carácter cívico son los días 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y 6 de diciembre (Día de la Constitución Española). De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores son los días 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) y 25 de diciembre (Navidad). En cumplimiento del Acuerdo con la Santa Sede, las fiestas laborales son el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 1 de noviembre (Todos los Santos), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), Viernes Santo. Y, en cumplimiento del mismo acuerdo, pero con otra categoría, también figuran los días Jueves Santo y 6 de enero (Reyes). Y además, en cumplimiento del mismo acuerdo, cada comunidad elige entre los días 19 de marzo (San José) o 25 de julio (Santiago Apóstol).

El mismo Real Decreto incluye que cuando alguna de esas fiestas coincida con domingo, el descanso laboral correspondiente se disfrutará el lunes inmediatamente posterior, aunque las comunidades podrán sustituir el descanso del lunes por "fiestas que les sean tradicionales". Además, las autonomías podrán sustituir tres de esas fiestas (Jueves Santo, Reyes y San José o Santiago Apóstol) por otras "que, por tradición, les sean propias".

Por tradición, la Comunidad Valenciana necesita dos días para que sean festivos tanto el 9 d'Octubre (día de la Comunidad) como el Lunes de Pascua (histórico festivo autonómico). Habitualmente, la Generalitat suele renunciar al Jueves Santo para "cubrir" ese Lunes de Pascua, por lo que siempre requiere que otro festivo nacional caiga en domingo para al menos que el 9 d'Octubre tampoco sea laboral. En caso de que caiga otro festivo nacional en domingo, la Generalitat, desde el año 2019, destinaba ese día a que San Juan también fuera festivo autonómico.

Así, cada año, en función de cómo caigan las fiestas, las comunidades deben ajustar su calendario. En 2027, solo un festivo de toda la relación caerá en domingo (el 15 de agosto), por lo que la Generalitat no ha dispuesto de más días (salvo que renuncie al Lunes de Pascua) para que San Juan no sea laboral. Eso sí, tenía la opción contemplada en la norma para que el 24 de junio, día grande de las Hogueras, fuera jornada recuperable, a la que ha renunciado, lo que ha propiciado las críticas de todos los grupos del Ayuntamiento.

Y en el centenario, mismo problema

En este 2026, la situación ha sido distinta, ya que hasta dos festivos caen en domingo (1 de noviembre y 6 de diciembre), por lo que quedaba una jornada "libre" para que San Juan también fuera festivo autonómico, como así ha sido, lo que permitió que el Ayuntamiento hiciera festivo local el 23 de junio, además del día de Santa Faz.

En 2028, año del centenario de las Hogueras, la situación será similar, salvo cambios normativos, a la del próximo 2027, ya que sólo el 19 de marzo caerá en domingo, por lo que esa jornada ganada será para el 9 d'Octubre. Esta circunstancia llevará a que la Generalitat no disponga de más jornadas para que el 24 de junio, en un año tan simbólico para las Hogueras, pueda ser festivo autonómico, salvo que ese año renuncie a tradiciones como que el Lunes de Pascua sea jornada no laboral. Con independencia, ya será una decisión estrictamente política del Consell que ese Día de San Juan sea, al menos, festivo recuperable, lo que daría vía libre al trabajor a no acudir al trabajo a cambio de devolver esas horas a la empresa.