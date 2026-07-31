Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón

Agosto empieza con tormenta de verano. Este sábado día 1 de agosto la Aemet ha marcado con avisos amarillos por lluvias y tormentas en el interior y tormentas en el litoral sur de Alicante.

En Valencia, destacan los avisos naranjas por tormentas en el interior sur y el litoral sur, además de avisos amarillos por lluvia y calor. En Castellón, los avisos se limitan a tormentas en el interior norte y el litoral norte.

A continuación puedes consultar las franjas horarias de cada aviso de la Agencia Estatal de Meteorología y el motivo del mismo: en Alicante, especialmente por la tarde, se aconseja mantener precaución debido a las fuertes rachas de viento, granizo y chubascos fuertes que se esperan tanto en el interior como en el litoral sur a partir de las 16 horas de la tarde.

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Alicante

Interior de Alicante : aviso amarillo por lluvias entre las 16.00 y las 21.59 horas , con una precipitación acumulada prevista de 20 mm en una hora .

: aviso entre las , con una precipitación acumulada prevista de . Interior de Alicante : aviso amarillo por tormentas en la misma franja, de 16.00 a 21.59 horas , con posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes .

: aviso en la misma franja, de , con posibles . Litoral sur de Alicante: aviso amarillo por tormentas entre las 16.00 y las 21.59 horas, también por posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes.

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