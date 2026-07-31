Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

1 de agosto

Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón

Se aconseja mantener la precaución debido a las fuertes rachas de viento y chubascos

La ola de calor se desata en Alicante: así fue el reventón térmico en Elda y Petrer y tormenta en Banyeres de la pasada semana.

La ola de calor se desata en Alicante: así fue el reventón térmico en Elda y Petrer y tormenta en Banyeres de la pasada semana.

La ola de calor se desata en Alicante: reventón térmico en Elda y Petrer y tormenta en Banyeres / MeteoVinalopó

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Agosto empieza con tormenta de verano. Este sábado día 1 de agosto la Aemet ha marcado con avisos amarillos por lluvias y tormentas en el interior y tormentas en el litoral sur de Alicante.

En Valencia, destacan los avisos naranjas por tormentas en el interior sur y el litoral sur, además de avisos amarillos por lluvia y calor. En Castellón, los avisos se limitan a tormentas en el interior norte y el litoral norte.

A continuación puedes consultar las franjas horarias de cada aviso de la Agencia Estatal de Meteorología y el motivo del mismo: en Alicante, especialmente por la tarde, se aconseja mantener precaución debido a las fuertes rachas de viento, granizo y chubascos fuertes que se esperan tanto en el interior como en el litoral sur a partir de las 16 horas de la tarde.

Reventón térmico en Santa Pola: rachas de viento de más de 70 km/h y aumento brusco de la temperatura

Reventón térmico en Santa Pola: rachas de viento de más de 70 km/h y aumento brusco de la temperatura

Reventón térmico en Santa Pola: rachas de viento de más de 70 km/h y aumento brusco de la temperatura / INFORMACIÓN

Alicante

  • Interior de Alicante: aviso amarillo por lluvias entre las 16.00 y las 21.59 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 mm en una hora.
  • Interior de Alicante: aviso amarillo por tormentas en la misma franja, de 16.00 a 21.59 horas, con posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes.
  • Litoral sur de Alicante: aviso amarillo por tormentas entre las 16.00 y las 21.59 horas, también por posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes.

Noticias relacionadas y más

Resto de la Comunitat Valenciana

  • Interior norte de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas de 13.00 a 20.59 horas, con una máxima prevista de 36 ºC.
  • Interior sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas de 13.00 a 20.59 horas, con 38 ºC de máxima prevista.
  • Interior sur de Valencia: aviso amarillo por lluvias de 16.00 a 21.59 horas, con 20 mm en una hora.
  • Interior sur de Valencia: aviso naranja por tormentas de 16.00 a 21.59 horas, con rachas muy fuertes de viento y granizo, sin descartar que sea grande.
  • Litoral sur de Valencia: aviso amarillo por lluvias de 16.00 a 21.59 horas, con 20 mm en una hora.
  • Litoral sur de Valencia: aviso naranja por tormentas de 16.00 a 21.59 horas, con rachas muy fuertes de viento y granizo, sin descartar que sea grande.
  • Interior norte de Castellón: aviso amarillo por tormentas de 16.00 a 21.59 horas, con posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes.
  • Litoral norte de Castellón: aviso amarillo por tormentas de 16.00 a 21.59 horas, con posibles rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente fuertes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  2. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  3. Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
  4. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  5. La ola de calor pone en aviso a 57 municipios de Alicante: esta es la lista completa
  6. La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral
  7. Descubren en Alicante un cementerio del siglo III antes de Cristo
  8. El pleno de Alicante, en directo | Vía libre a la tercera modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento

Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante

Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante

El Gobierno abre la convocatoria para optar a 153 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante

El Gobierno abre la convocatoria para optar a 153 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante

La Aemet alerta de un fin de semana de contrastes en Alicante: avisos amarillos por calor y tormentas

La Aemet alerta de un fin de semana de contrastes en Alicante: avisos amarillos por calor y tormentas

Asentamientos, suciedad e inseguridad en Alicante frente a Casa Mediterráneo y su entorno

Asentamientos, suciedad e inseguridad en Alicante frente a Casa Mediterráneo y su entorno

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

La Generalitat estudia comprar los pisos de Les Naus que el Ayuntamiento de Alicante rechaza adquirir

La Generalitat estudia comprar los pisos de Les Naus que el Ayuntamiento de Alicante rechaza adquirir

Retenciones en la A-70 en Alicante hacia Valencia y accidentes en Benidorm, Pedreguer y Guardamar

Retenciones en la A-70 en Alicante hacia Valencia y accidentes en Benidorm, Pedreguer y Guardamar

Las Hogueras aplazan hasta septiembre la presentación del calendario de actos del próximo curso festero

Las Hogueras aplazan hasta septiembre la presentación del calendario de actos del próximo curso festero
Tracking Pixel Contents