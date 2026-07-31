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Alicante obtiene el reconocimiento de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" y se incorpora a la Red Innpulso

El Ministerio de Ciencia distingue a la ciudad por sus políticas de innovación, sostenibilidad y transformación digital, un impulso que refuerza su candidatura a Capital Europea de la Innovación 2027

Alicante suma el apoyo de la Diputación y el área metropolitana para ser Capital Europea de la Innovación en 2027

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Alicante ha sido reconocida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", una distinción que reconoce el desarrollo de políticas públicas basadas en la innovación, la sostenibilidad, la transformación digital y la mejora de los servicios a la ciudadanía. Además, la ciudad pasa a formar parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), un foro estatal que impulsa la colaboración entre municipios comprometidos con la innovación.

El reconocimiento sitúa a Alicante entre las 19 ciudades españolas distinguidas en la convocatoria de 2026, junto a municipios como Elche, Torrevieja, Dénia, Córdoba, Palencia o Tres Cantos. Con estas incorporaciones, la Red Innpulso alcanza las 128 ciudades.

El concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata, ha destacado que esta distinción "reconoce todo el trabajo impulsado por el Ayuntamiento en los planes y proyectos de desarrollo urbano sostenible, innovación y atención a la ciudadanía" y consolida el posicionamiento de Alicante "como referente y modelo internacional en transformación digital, sostenibilidad, movilidad y mejora continua de la calidad de vida de la ciudadanía".

Una candidatura avalada por la innovación y la movilidad sostenible

Según ha explicado el Ayuntamiento, durante el proceso de evaluación la candidatura de Alicante recibió una valoración técnica especialmente positiva por su apuesta por la movilidad sostenible, considerada uno de los ejes estratégicos del modelo de ciudad, así como por las actuaciones desarrolladas en digitalización de los servicios públicos, eficiencia energética, innovación urbana y colaboración con el ecosistema científico, tecnológico y empresarial.

Para Morata, el reconocimiento también supone un respaldo a la candidatura de Alicante para convertirse en Capital Europea de la Innovación 2027 (iCapital), una iniciativa que fue respaldada por unanimidad en el pleno municipal celebrado este jueves y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante y de los municipios de la comarca de l'Alacantí y del eje funcional Alicante-Elche-Santa Pola.

"Esta distinción refrenda nuestra candidatura a ser Capital Europea de la Innovación y nos sitúa entre las mejores ciudades referentes en innovación y modernización de la gestión pública", ha señalado el edil.

Acceso a nuevas oportunidades de colaboración

La incorporación a la Red Innpulso permitirá al Ayuntamiento participar en proyectos piloto, intercambiar experiencias con otros municipios y acceder a herramientas de innovación pública como la Compra Pública de Innovación, además de reforzar la cooperación con otras administraciones que apuestan por el desarrollo urbano sostenible.

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La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reúne a municipios que han destacado por integrar la innovación en sus políticas públicas y por promover un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos. Con la incorporación de las 19 nuevas ciudades distinguidas este año, la red amplía su presencia territorial y consolida su papel como espacio de cooperación entre administraciones locales.

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