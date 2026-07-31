Zonas y predicción horaria de los avisos por altas temperaturas para este viernes en Alicante y Valencia

Según datos de la Aemet para este viernes 31 de julio se volverán a activar los avisos por temperaturas máximas de cara a la nueva ola de calor. Si bien es cierto que esta vez no aparecen avisos relacionados con lluvias, tormentas o reventones térmicos, los avisos amarillo y naranja se activarán en las siguientes zonas de la Comunitat Valenciana.

En el litoral norte de la provincia de Alicante, el aviso amarillo comprenderá entre las 13 horas y las 20.59 horas.

En total, son 57 los municipios de la provincia de Alicante aparecen incluidos en el listado de localidades bajo aviso amarillo por altas temperaturas y que puedes consultar aquí.

Avisos por temperaturas máximas

Litoral norte de Alicante : aviso amarillo por temperaturas máximas para el viernes 31 de julio, entre las 13.00 y las 20.59 horas , con una temperatura máxima prevista de 37 grados .

: aviso por para el viernes 31 de julio, entre las , con una temperatura máxima prevista de . Interior norte de Valencia : aviso naranja por temperaturas máximas entre las 13.00 y las 20.59 horas , con una máxima prevista de 39 grados .

: aviso por entre las , con una máxima prevista de . Interior sur de Valencia : aviso amarillo por temperaturas máximas en la misma franja, de 13.00 a 20.59 horas , con una máxima prevista de 39 grados .

: aviso por en la misma franja, de , con una máxima prevista de . Litoral sur de Valencia: aviso amarillo por temperaturas máximas entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una máxima prevista de 37 grados. Aemet precisa que el umbral se alcanzará en la parte más interior de la zona.

Especial cuidado con los incendios

La nueva ola de calor llega en una situación especialmente delicada, debido al devastador incendio que está afectando a la Vall d´Uixó, en Castellón. Por ahora, 1.000 vecinos han regresado ya a sus casas pero el fuego en la Serra d'Espadà sigue sin estar controlado. En la provincia de Alicante se han controlado dos focos este jueves 30 de julio: un incendio en la Vall de Gallinera que ha puesto en alerta a toda la comarca y otro entre l'Alfàs del Pi y la Nucia, donde han ardido unos terrenos a causa de unos matorrales secos.