Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

Por extraño que parezca, todo puede ser peor. En 2026 nadie entiende cómo una ciudad con el volumen turístico de Alicante no tiene conexión por tren con el aeropuerto; no hablemos ya del viajero que aterriza aquí y pretende ir a Benidorm. Por marciano que suene, en 1976, y con un tráfico de aviones ya respetable, el aeropuerto ni siquiera tenía un autobús que lo conectara con el centro de Alicante. Aquella situación insostenible protagonizó la última semana del mes de julio.

La presión ejercida por los hoteles precipitó una reunión de urgencia en el Ayuntamiento a la que acudieron la comisión informativa de Tráfico y Transportes, con los ediles José Llorca, Vicente Peris y José Corbi, y el director gerente de la empresa Masatusa, Emilio Vázquez. Todos ellos vieron necesaria la creación de una línea de bus que en algún momento había cubierto la compañía Iberia, con salida desde su delegación del paseo de Federico Soto. El problema radicaba ahora en que aquel autobús debía tener una concesión interurbana, amén del beneplácito del Ayuntamiento de Elche… Mientras se solucionaba aquello, varios hoteles, por cuenta propia, habían contratado una línea privada que no hacía más que ejercer presión.

Aquella semana en Alicante se hablaba de muchos temas, como la muerte de un niño en la Albufereta o el abandono de otra playa, la de Urbanova, dejada de la mano de Dios. Los vecinos denunciaban que el arenal estaba repleto de desperdicios, con troncos, maderas con clavos, envases y partes de bicicleta. «El año pasado hicieron algo de limpieza, este año no se ha dignado ni a pasar el Ayuntamiento», se quejaban. En las páginas de INFORMACIÓN destacaba un reportaje aquella semana, el que protagonizaba el barco Sac Sevilla, que había descargado en tiempo récord 15.000 toneladas de fosfato de cal. Ciento veinte hombres y cuatro grúas se emplearon a fondo para conseguir aquel hito en el Puerto. Además, era el verano del helicóptero de la Guardia Civil, que vigilaba desde el aire unas carreteras repletas de infracciones en verano: se estimaba que unas 6.000 mensuales por adelantamientos temerarios, saltarse un Stop…

Aquel verano de hace 50 años Torrevieja y Guardamar andaban molestos con el agua potable: había sequía

En la provincia no dejaba de haber estrecheces con el agua; aquel verano de hace 50 años Torrevieja y Guardamar andaban molestos con la potable. «Sequía para 50.000 personas», titulaba este diario. «No es un problema de agua, sino de conducciones de la mancomunidad», decía el alcalde de los primeros, Francisco Díaz Martínez. El caso es que ambas localidades tuvieron que volver, por unos pocos días, a las cubas y las restricciones en pleno verano. En La Vila Joiosa, en cambio, festejaban sus Moros y Cristianos, cuyo desembarco presenciaron más de 20.000 personas. La «xocolatà» fue sin duda otro gran atractivo de las fiestas.

En Xixona se congratulaban de la inauguración de su nuevo ambulatorio de la Seguridad Social, una reivindicación histórica que por fin llegaba equipado con sala de espera, aire acondicionado, rayos x, servicios de ATS, sala de recuperación, dos consultorios y un garaje para la ambulancia. También era noticia la partida de la Canyada del Fenollar, pues su alcalde recibía las felicitaciones de su homólogo alicantino por llevar 25 años en el cargo.

A nivel nacional tenía lugar la escisión del PSOE Histórico, la rama que ya se había separado del tronco principal en 1972. En aquella reunión donde se produjo la escisión estuvieron tres alicantinos: Teodomiro López, secretario general de la Federación; Antonio Navarro, vicepresidente; y Joaquín Fuster, vocal.

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El objetivo intrépido de Arjones cazaba tomando el sol en el Sidi a José Luis Moreno, que aseguraba que el público alicantino prefería humor «de corte político», y también a Blanca Estrada, que aseguraba que había venido a la playa a ponerse «morenita». Uno de los mejores planes para aquel fin de semana era la actuación de Gaby, Miliki y Fofito en la Plaza de Toros. Otro público con intereses diferentes podía optar si no, por el concierto en Il Paradiso de Coz, considerado el primer grupo español de rock duro. Se antojaba un buen lleno, y eso que aún no habían aparecido en el «Popgrama» de TVE, eso sería en noviembre de 1977, ni tampoco sacado su tema emblema, Las chicas son guerreras, que tendría lugar en 1981…