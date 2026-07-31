La Generalitat estudia comprar los pisos de Les Naus que el Ayuntamiento de Alicante rechaza adquirir

La Generalitat estudia ejercer el derecho de tanteo sobre las viviendas protegidas de Les Naus que quieren vender la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y el responsable de la empresa Fraorgi y gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, después de que el Ayuntamiento de Alicante haya descartado adquirirlas. Fuentes de la Conselleria de Vivienda han confirmado este viernes que el departamento autonómico está valorando utilizar ese mecanismo de compra preferente sobre ambos inmuebles, una posibilidad que se abre tras la renuncia expresada un día antes por el gobierno municipal del PP.

La decisión introduce un nuevo giro en la gestión política del escándalo. El alcalde, Luis Barcala, defendió en el pleno extraordinario del pasado 5 de febrero que el Ayuntamiento asumiría el tanteo y retracto sobre las viviendas de la promoción para impedir que acabaran alimentando “operaciones especulativas”. Seis meses después, el ejecutivo local ha cambiado de criterio y considera que la compra de los pisos no es una medida sostenible ni responde a las necesidades reales de vivienda de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, confirmó la renuncia durante el pleno celebrado este jueves, en respuesta a una pregunta del PSOE. El edil explicó que la prioridad municipal pasa por ampliar el parque público mediante otras fórmulas, entre ellas el Plan Vive, y descartó que el Consistorio vaya a adquirir las viviendas que salgan a la venta en Les Naus. La postura afecta de forma directa a los inmuebles de Gómez y Ordiñana, cuyos movimientos para vender sus casas han sido conocidos durante la investigación del caso.

La Generalitat había aprobado en marzo su parte del convenio destinado a ceder al Ayuntamiento de Alicante el ejercicio del tanteo y retracto, aunque el gobierno local todavía no ha completado la firma necesaria para asumir esa competencia. Ese acuerdo había sido presentado como una herramienta para controlar las futuras transmisiones de las viviendas protegidas y garantizar que mantuvieran su finalidad social. La falta de culminación del convenio deja ahora el mecanismo en manos de la Administración autonómica, que analiza intervenir directamente.

La cesión del tanteo aprobada por el gobierno autonómico sigue pendiente de la firma municipal

El cambio de posición municipal fue reprochado en el pleno por la portavoz socialista, Ana Barceló, quien recordó el compromiso formulado por Barcala en febrero y cuestionó que el Ayuntamiento renuncie ahora a una facultad que había considerado esencial para evitar la especulación. El gobierno del PP defiende, en cambio, que destinar recursos a la compra de estos pisos concretos no sería la vía más eficaz para incrementar la oferta pública.

La posibilidad de que Vivienda ejerza el tanteo no implica todavía que la adquisición esté decidida. El departamento autonómico se encuentra estudiando la operación y deberá valorar las condiciones jurídicas y económicas de cada transmisión antes de adoptar una resolución. La compra preferente permitiría a la Generalitat situarse en el lugar del comprador cuando los propietarios comuniquen formalmente la venta y las condiciones pactadas.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha evitado entrar este viernes en la decisión del Ayuntamiento y ha asegurado que el ejecutivo autonómico no había tratado formalmente la compra de las viviendas. “Este gobierno no puede entrar en lo que deciden los plenos municipales”, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Ante la pregunta de si la Generalitat se quedará con los pisos, ha afirmado que “de la compra de esas viviendas no hemos tratado nada”. Sus palabras no impiden que los servicios de Vivienda estén analizando el posible ejercicio del tanteo, según han confirmado posteriormente fuentes del departamento.

La controversia sobre el destino de estas casas se produce en plena investigación política del caso Les Naus y después de que Gómez solicitara autorización para vender su vivienda protegida. La exconcejala dimitió tras estallar el escándalo, mientras que Ordiñana ha sido señalado durante las comisiones de investigación como una de las figuras centrales de la promoción.

La eventual intervención de la Generalitat permitiría mantener las viviendas bajo control de la Administración frente a la opción de que fueran transmitidas a compradores privados. Por ahora, Vivienda mantiene abierto el análisis y el Ayuntamiento se aparta de una operación que el propio alcalde había defendido como una garantía frente a la “especulación”.