El Gobierno abre la convocatoria para optar a 153 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante

El Gobierno ha abierto la convocatoria para acceder a 401 viviendas en régimen de alquiler asequible en la Comunidad Valenciana, de las que 153 se encuentran en la provincia de Alicante. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de septiembre y las viviendas se adjudicarán mediante un sorteo ante notario.

La oferta se distribuye entre las tres provincias valencianas. Alicante concentra 153 viviendas repartidas entre Dénia (46), Pedreguer (66), Monóvar (18), Orihuela (13), Elche (5) y Novelda (5). En la provincia de Castellón se ofertan 157 inmuebles y en la de Valencia, otros 91.

Las viviendas disponibles tienen superficies comprendidas entre los 30 y los 160 metros cuadrados y un precio mensual que oscila entre los 350 y los 1.066 euros, en función del municipio. La renta media por metro cuadrado es de 6,43 euros en las provincias de Alicante y Castellón, mientras que en Valencia asciende a 7,07 euros.

Solicitud

Las personas interesadas podrán consultar la información de cada vivienda y presentar la solicitud de forma telemática hasta el 15 de septiembre. Cada inmueble dispone de una ficha individual con fotografías, ubicación, precio mensual del alquiler y el límite de renta anual de la unidad de convivencia que puede optar a él.

Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse automáticamente por periodos de siete años, siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones, hasta alcanzar un máximo de 75 años.

Requisitos

Para acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia no podrán ser propietarias de otra vivienda y deberán acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM. Además, las rentas mensuales se fijarán de acuerdo con el límite establecido por la comunidad autónoma y no podrán superar el 30 % de la renta media del municipio.

La asignación de las viviendas se realizará mediante un sorteo ante notario. En él se extraerá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las peticiones. A cada unidad de convivencia se le adjudicará la primera vivienda disponible de entre las incluidas en su listado de preferencias.

Tras comprobar que se cumplen los requisitos, la vivienda será asignada de forma provisional para que las personas beneficiarias puedan visitarla. Si se adapta a sus necesidades, se formalizará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de las llaves.

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Las 401 viviendas de la Comunidad Valenciana forman parte de una convocatoria de 645 inmuebles recuperados de Sareb que también incluye viviendas en Galicia, Cataluña, Navarra y Asturias. Según la información facilitada por la Entidad Estatal de Vivienda, esta nueva convocatoria se suma a otra anterior de 171 viviendas, por lo que ambas alcanzan un total de 816 inmuebles destinados al alquiler asequible.