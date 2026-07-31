El gobierno de Barcala activa la mesa de sinhogarismo un año después ante las quejas por la inacción municipal

El gobierno de Barcala pondrá en marcha en septiembre la Mesa Técnica de Atención a Personas Sin Hogar casi un año después de que el pleno aprobara impulsar un órgano de coordinación para abordar el sinhogarismo en la ciudad. La convocatoria llega tras las quejas de asociaciones vecinales y entidades sociales por la falta de acción municipal y en un contexto en el que estos colectivos perciben un aumento significativo de personas que viven en la calle en distintos puntos de Alicante.

La iniciativa estará encabezada por la Concejalía de Bienestar Social y se plantea como un espacio permanente para elaborar un diagnóstico compartido, analizar propuestas y evaluar las actuaciones desarrolladas. En ella participarán diferentes departamentos municipales, entidades sociales, recursos sanitarios, representantes de la Generalitat y asociaciones vecinales de PAU 1, PAU 2, Rabasa, Parque del Mar y Plaza Séneca, algunas de las zonas donde los vecinos vienen alertando de una mayor presencia de asentamientos y personas que pernoctan en espacios públicos.

La activación se produce con un considerable retraso respecto al acuerdo alcanzado por el pleno en septiembre del pasado año. La declaración institucional aprobada entonces establecía que los trabajos de notificación, constitución y reuniones de la mesa debían comenzar en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, según explican los representantes vecinales, durante este tiempo el ejecutivo local no se puso en contacto con ellos para desarrollar el órgano.

Ante la falta de avances, las asociaciones de vecinos y las entidades sociales comenzaron a organizarse por su cuenta. Han celebrado ya dos reuniones para compartir experiencias, analizar las necesidades existentes y comenzar a preparar propuestas de atención. Además, habían fijado una tercera cita para la primera semana de septiembre, las mismas fechas en las que el gobierno de Barcala ha decidido convocar la sesión constitutiva de la mesa municipal.

El presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2, Miguel Ángel Gracia, explica que los colectivos han generado durante estos meses una dinámica de colaboración ante una problemática que consideran cada vez más visible. “Mirando hacia otro lado no se consigue nada”, afirma. Las entidades han trabajado en la elaboración de documentos sobre servicios y atención social mientras esperaban que el Consistorio cumpliera el acuerdo aprobado por el pleno.

Las asociaciones han confirmado que acudirán a la convocatoria municipal y valoran positivamente que el Ayuntamiento active finalmente la mesa. No obstante, mantienen la cautela hasta conocer su funcionamiento real, la periodicidad de las reuniones y los recursos que tendrá disponibles. “Veremos si va hacia algún sitio, si tendrá dotación presupuestaria o será papel mojado”, señala Gracia.

Es una buena noticia, aunque falta comprobar si tendrá presupuesto, contenido y continuidad Miguel Ángel Gracia — Presidente de la asociación de vecinos del PAU 2

La propuesta municipal no concreta por ahora una partida económica propia ni un número fijo de sesiones. Será la propia mesa la que acuerde su calendario anual y podrá reunirse de forma extraordinaria cuando se considere necesario. También tendrá capacidad para constituir comisiones específicas y elaborar informes y propuestas que serán elevados a la concejalía correspondiente.

Los representantes vecinales consideran que la participación de la Generalitat será esencial debido a sus competencias en vivienda, sanidad y servicios sociales. La composición prevista incluye al Servicio de Acción Comunitaria de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, aunque las asociaciones reclaman que la Administración autonómica se implique de forma efectiva en las decisiones y en la puesta en marcha de recursos.

Entidades

En la mesa también estarán Cruz Roja, la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante, el Comedor de San Gabriel, el Ejército de Salvación y la empresa que gestiona el Centro de Acogida y Urgencia Social. Por parte municipal participarán Bienestar Social, el Patronato de la Vivienda, Seguridad, Participación Ciudadana, Estadística, Limpieza, Sanidad e Inmigración. También se prevé la presencia de centros de salud y de profesionales del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

El acuerdo aprobado por el pleno el pasado septiembre había surgido de una propuesta de Vox y planteaba una mesa de coordinación entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado. La iniciativa salió adelante con el respaldo del PP, PSOE y Vox y la abstención de Compromís y EU-Podemos. Durante el debate, los grupos de la oposición reclamaron que el órgano fuera acompañado de inversiones y de una ampliación de los recursos de atención.

La Mesa Técnica llega ahora con una composición más amplia, al incorporar a entidades sociales y asociaciones vecinales. Queda por determinar si esa participación se traducirá en medidas concretas y si el trabajo iniciado por los colectivos continuará de forma paralela o quedará integrado en el nuevo órgano. “Es una buena noticia para la ciudad porque tenemos problemas graves que van a más”, concluye Gracia.