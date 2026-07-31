El gobierno de Barcala y Vox cierran la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante tras solo cuatro comparecencias de las 40 previstas

La comisión municipal de investigación sobre el caso Les Naus ya tiene fecha de cierre. El gobierno de Luis Barcala y Vox han dado este viernes por finalizada la fase de comparecencias de un órgano que nació hace cinco meses con el respaldo unánime de todos los grupos municipales para esclarecer el proceso de adjudicación de viviendas protegidas en la promoción de La Condomina y que concluye dejando una imagen muy alejada de las expectativas con las que fue creada: únicamente cuatro de las 40 personas citadas han declarado en las diez sesiones celebradas.

El último encuentro, celebrado apenas un día después del pleno en el que fracasó la reprobación del alcalde por su ausencia en la penúltima comisión, apenas se prolongó durante algo más de diez minutos. A la sesión no acudieron PSOE, Compromís ni Esquerra Unida-Podemos, que mantienen su decisión de abandonar la comisión tras el plantón de Barcala la semana pasada y que provocó que este jueves presentaran una declaración institucional de urgencia para reprobar al alcalde, que no salió adelante por la abstención de Vox. Tampoco comparecieron las cinco funcionarias del área de Plusvalías que estaban citadas y que ya habían comunicado previamente por correo electrónico que no asistirían.

Una comisión con cuatro comparecientes en total

En la reunión de este viernes estuvieron presentes el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, la concejala de Educación, Mari Carmen de España, y los concejales de Vox Carmen Robledillo y Óscar Castillo. Sin posibilidad de practicar nuevas comparecencias, los trabajos se centraron en ordenar la recta final del calendario y en la petición de nueva documentación.

En concreto, los concejales de Vox solicitaron que se incorporen a la comisión varios correos electrónicos intercambiados en julio de 2024 entre el exconcejal Antonio Gallego o el responsable de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana, y la Concejalía de Patrimonio. Es una documentación que se suma a los correos ya reclamada con anterioridad entre Rocío Gómez y Antonio Gallego y que todavía no ha sido facilitada.

La comisión, constituida oficialmente el pasado 23 de marzo tras su aprobación por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado en febrero, concluye así la fase de investigación después de haber escuchado únicamente al secretario general de Provia, Jesualdo Ros; al inspector de la Policía Local responsable de la inspección realizada en Les Naus, Antonio Tomás Santana; al entonces jefe del departamento de Gestión Patrimonial, José Luis Ortuño; y al interventor municipal, Francisco Guardiola.

Carmen Robledillo sobre la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante: "No ha venido ningún funcionario del área de Plusvalía" / Héctor Fuentes

Vox mantiene abierta la puerta a modificar el calendario

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, explicó que el 21 de septiembre se mantiene, por el momento, como la fecha para presentar las conclusiones, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar el calendario si antes llega la documentación solicitada.

"En principio la comisión se volvería a reunir el 21 si no hay ningún cambio", señaló. No obstante, precisó que esa fecha "está abierta" porque todavía siguen pendientes de recibir los correos electrónicos reclamados tanto el pasado 20 de julio como los solicitados este mismo viernes.

Robledillo explicó que, desde el Ayuntamiento les han trasladado que la documentación ya ha sido requerida al servicio de Informática y que será distribuida a todos los grupos municipales cuando esté disponible.

Ana Barceló sobre la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante: "Un paripé más del Partido Popular junto con Vox" / Héctor Fuentes

La izquierda habla de una "farsa"

Al finaliza la sesión, la portavoz socialista, Ana Barceló, aseguró que la comisión ha quedado "vacía de contenido" y calificó todo el proceso como "un paripé más del Partido Popular junto con Vox". A su juicio, el resultado de diez sesiones con únicamente cuatro comparecencias demuestra que "el título de las conclusiones ya lo ha puesto Barcala: el silencio".

Barceló sostuvo que la negativa del alcalde a dar explicaciones "no ha evitado que el mayor escándalo de esta ciudad siga siendo uno de los asuntos de los que más habla la ciudadanía" y criticó además que el Ayuntamiento haya renunciado a ejercer el derecho de tanteo sobre dos de las viviendas afectadas, entre ellas la adjudicada a la exconcejala Rocío Gómez y la vinculada al presidente de la cooperativa. "Van a entrar en el mercado de la especulación y Barcala tampoco está dispuesto a adquirirlas", lamentó Barceló.

La portavoz socialista cargó también contra Vox por mantener, a su juicio, un doble discurso. "Dicen una cosa, pero luego actúan de otra manera. Siempre terminan salvando las responsabilidades de Barcala porque forman parte del mismo equipo de gobierno", afirmó Barceló.

Rafa Mas sobre la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante: "Más sillas vacías no podía haber" / Héctor Fuentes

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, aseguró que la imagen de la última sesión refleja "la realidad" de una comisión en la que "PP y Vox son cómplices". "Más sillas vacías no podían haber", señaló, antes de acusar a la formación de Carmen Robledillo de "hacer como que pide documentación y como que presiona", pero acabar respaldando al alcalde en las votaciones.

Mas insistió en que Compromís presentará sus propias conclusiones el próximo 21 de septiembre, aunque evitó avanzar la estrategia que seguirá a partir de ese momento. "Ahora esto ya entra en otro nivel. La estrategia política y judicial la decidiremos con nuestros asesores y abogados, porque nosotros vamos a llegar hasta el final", aseguró Mas.