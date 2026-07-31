Las Hogueras aplazan hasta septiembre la presentación del calendario de actos del próximo curso festero

La Federació de Fogueres de Sant Joan aplaza hasta septiembre la presentación del calendario oficial de actos del próximo ejercicio. Aunque buena parte de la programación ya está cerrada, la entidad festera ha decidido esperar a la primera asamblea del nuevo curso para aprobar y dar a conocer todas las citas previstas para 2026-2027, un calendario que llegará con novedades y con la incorporación de nuevos eventos vinculados al mundo festero.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, explicó que la intención inicial era avanzar la presentación tras la asamblea celebrada este jueves en la Casa de la Festa, pero que finalmente los plazos no lo han permitido. "La presentación del calendario de actos la haremos el día 1 de septiembre, cuando convocaremos una asamblea con los foguerers", señaló Olivares quien sí indicó que "la mayoría de actos ya están cerrados", aunque todavía quedan por concretar algunos detalles y patrocinios antes de someter la propuesta a aprobación.

Un calendario con cambios y nuevos actos

Olivares apuntó que el próximo curso festero tendrá que incorporar nuevas fechas y reorganizar la programación para dar cabida a más actividades. Entre ellas estará la celebración del Congreso de Fiestas, que obligará a ajustar el calendario habitual. "Este año hay que hacer un giro, hay que añadir el congreso de fiestas, hay fechas que meter más y estamos analizando cómo aliviar un poco el calendario para que las comisiones puedan hacer actos en su hoguera", explicó Olivares.

El presidente recordó que el pasado ejercicio la presentación del calendario se realizó en julio, coincidiendo con la asamblea de aprobación de las cuentas del año anterior, pero aseguró que en esta ocasión los tiempos han sido más complicados. "El año pasado lo hicimos en julio en la asamblea de las cuentas del ejercicio anterior, pero este año era complicado por los tiempos", afirmó Olivares.

Entre los actos que se mantendrán figura la pólvora como uno de los grandes protagonistas del programa. La Federació prevé repetir el ciclo ‘Pólvora tot l’any’ del ejercicio 2026-2027, compuesto por siete mascletás que entrarán a concurso, además del disparo junto a la rotonda de Agatángelo Soler y la Arribada del Foc. "Va a haber las mismas mascletás que el año pasado", avanzó Olivares.

También quedó definido en la asamblea uno de los encuentros más destacados fuera del periodo de Hogueras: la cena de Fogueres en Nadal, que se celebrará en Fira Alacant los días 18 y 19 de diciembre y que reunirá a cerca de 2.000 participantes. Para facilitar la asistencia, la Federació habilitará autobuses.

Las cuentas se aprueban con seis votos en contra

La asamblea también sirvió para aprobar las cuentas económicas de la Federació correspondientes al ejercicio 2025-2026. La gestión recibió 134 votos favorables de los 173 emitidos, con seis votos en contra, en una votación que permitió cerrar el curso pero que refleja un menor respaldo respecto a años anteriores.

La entidad festera ha cerrado el ejercicio con un balance negativo de 27.623 euros, lo que ha reducido prácticamente el remanente acumulado. La Federació finaliza el curso con apenas 2.000 euros disponibles frente a los cerca de 30.000 euros con los que comenzó el periodo.

El resultado contrasta con el apoyo recibido en ejercicios anteriores, cuando las cuentas fueron aprobadas prácticamente por unanimidad. En el curso pasado solo se registró una abstención y el resto de votos fueron favorables, mientras que en el anterior la aprobación fue total.

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El desfase económico responde, según la información trasladada por la entidad, al incremento de gasto en distintos eventos celebrados durante el año, entre ellos la Gala de Candidatas, el Certamen Artístico, las convivencias o la Elección de la Bellea del Foc.