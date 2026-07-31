Mario Puche, CEO de Tambora, tras el cierre del local: “Hay un retraso de más de dos años en Urbanismo”

Mario Puche, CEO del Grupo Magma, al que pertenece la discoteca Tambora, ha cargado contra el Ayuntamiento de Alicante después de que Urbanismo precintara este jueves el local por falta de licencia y otras irregularidades. “Hay un retraso y un colapso en el Ayuntamiento de más de dos años”, afirma el empresario, quien sostiene que la sala puede funcionar con una declaración responsable mientras se resuelve la licencia definitiva. El Consistorio mantiene, sin embargo, que esa documentación no subsana las deficiencias urbanísticas, ambientales y de seguridad detectadas.

Puche defiende que el negocio ha presentado toda la documentación requerida y acusa al Consistorio de no resolver los expedientes dentro de plazo. “Trabajar bajo una licencia es esperar a que te den un papel que nunca te va a llegar. Mientras tanto, no trabajas y te encuentras en la miseria”, señala.

El empresario asegura que la declaración responsable continúa en vigor y rechaza haber desarrollado la actividad al margen de la legalidad. También critica la forma en la que se ha ejecutado el cierre y sostiene que la orden de precinto estaba decidida antes de la inspección. “Hicieron el paripé de poner un precinto que ya tenían pactado”, afirma.

La versión de Puche contrasta con la del Ayuntamiento. El expediente municipal concluye que Tambora carece del instrumento urbanístico y ambiental necesario para desarrollar la actividad. La empresa presentó una declaración responsable para organizar actividades eventuales y habilitar temporalmente el espacio, aunque los informes técnicos consideran que esa documentación no subsanó las deficiencias detectadas.

Plan de Seguridad

Entre las irregularidades figura un informe desfavorable del Servicio de Seguridad, que entiende que el Plan de Seguridad registrado no se ajusta al Decreto 143/2015 del Consell ni reúne los contenidos mínimos exigibles. Urbanismo tampoco considera apto el uso solicitado para la parcela, al entender que la actividad de discoteca y eventos al aire libre no encaja en los supuestos previstos para una licencia de uso provisional. A ello se añade que las pérgolas incluidas en el proyecto carecen de autorización o licencia de obra menor.

Puche incide también en la demora de otros expedientes. “Los parkings llevan presentados 290 días, la licencia de obra y uso provisional, está sin resolverse”, asegura. El empresario afirma que el Ayuntamiento le exige instalar un semáforo en la vía pública pese a que, según afirma, existe un itinerario peatonal y no se ha producido ningún atropello en la zona durante los últimos diez años. “¿En qué se basan para decir que el negocio no puede abrir porque hay un informe desfavorable de Tráfico?”, se pregunta.

También asegura que la empresa ha presentado recursos contra el decreto de cierre y contra el precinto sin haber obtenido respuesta. El Ayuntamiento, por su parte, ya indicó que la interposición de esos recursos no anulaba por sí misma la obligación de cesar la actividad. Tambora había mantenido anunciadas fiestas para este viernes, sábado y domingo, con entradas a la venta, pero el precinto impide celebrar esos eventos.

Trabajadores

La escena se ha trasladado este viernes a las puertas del local. Los trabajadores estaban citados a las 18 horas, una hora antes de la apertura prevista. Puche se ha reunido con ellos para comunicarles que no podían abrir porque las instalaciones seguían precintadas. Durante el encuentro con los empleados ha insistido en que, según su versión, toda la documentación está en regla, les ha trasladado que espera reabrir próximamente y les ha agradecido su trabajo.

“De aquí comen muchas familias”, afirma Puche, quien vincula el cierre con el futuro de la plantilla y asegura que lleva diez años dando empleo a más de 200 familias. También reprocha haberse enterado por la prensa de la existencia del decreto de cierre antes de recibir una comunicación formal y apostilla que el trato recibido no se corresponde con la trayectoria de sus negocios en la ciudad.

El conflicto con Tambora no es nuevo. El recinto ya fue clausurado en septiembre de 2025 por una situación similar, después de haber funcionado durante buena parte del verano. Ahora, el Ayuntamiento ha ejecutado el precinto en pleno periodo estival, mientras la empresa mantiene abiertos los recursos administrativos y estudia nuevas acciones para tratar de reanudar la actividad.