El “Google Maps” de las medusas creado en Alicante estrena mapa interactivo y supera las 700.000 descargas

Llegar a la playa y encontrarse con medusas es una de las situaciones que más preocupan a muchos bañistas durante el verano. Ahora, una aplicación desarrollada desde Alicante permite consultar en tiempo real dónde se han visto estos animales, cómo evoluciona su presencia y qué hacer en caso de sufrir una picadura.

Se trata de MedusApp, la plataforma creada por un equipo de la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat Politècnica de València (UPV), que este verano ha incorporado una nueva herramienta y ha superado la cifra de 700.000 descargas entre dispositivos Android e iOS.

La principal novedad de esta temporada es un nuevo mapa interactivo que permite analizar la evolución temporal de los avistamientos de medusas y conocer cómo cambia la presencia de las distintas especies en una zona concreta.

“Permite analizar visualmente cómo evolucionan los avistamientos de las distintas especies a lo largo del tiempo”, explica Ramón Palacios, informático de la UPV y desarrollador de la aplicación.

Europa Press

Un mapa para saber cómo está una playa antes de ir

El funcionamiento de MedusApp se basa en la colaboración de los propios usuarios. Cualquier persona puede comunicar si ha visto medusas en una playa o confirmar que una zona está libre de ellas, una información que queda reflejada en un mapa accesible para todos.

“Cada usuario se convierte también en colaborador del proyecto”, señala Eduardo Blasco, informático de la UPV y codesarrollador de la aplicación. Los avisos permiten a otros bañistas conocer el estado de una playa antes de acudir y, al mismo tiempo, generan una base de datos utilizada para estudiar la distribución y evolución de las poblaciones de medusas.

La aplicación está disponible actualmente en seis idiomas y ha pasado de ser un proyecto centrado inicialmente en el litoral mediterráneo a convertirse en una herramienta utilizada por bañistas e investigadores de diferentes partes del mundo.

“Además de haberse convertido en una referencia internacional para saber si en una playa hay medusas o no, MedusApp es la app española de ciencia ciudadana más descargada, de cualquier temática”, destaca Blasco.

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La inteligencia artificial revisa los avisos para evitar errores

Uno de los elementos clave de la aplicación es el sistema de validación de los avisos. Para evitar falsas alarmas que puedan perjudicar a playas y destinos turísticos, cada observación enviada pasa por un protocolo de revisión.

MedusApp utiliza un algoritmo de inteligencia artificial entrenado con más de 10.000 imágenes para identificar la especie y validar su ubicación. Posteriormente, el proceso queda supervisado por un comité de expertos.

Además, la aplicación incorpora una guía de primeros auxilios elaborada por profesionales sanitarios con recomendaciones sobre cómo actuar ante una picadura de medusa.

La medusa “huevo frito” supera a la especie picadora más registrada

El crecimiento de la base de datos de MedusApp también ha permitido obtener información científica sobre la evolución de las especies en las costas mediterráneas.

Según los datos recogidos por la aplicación, se han registrado 2.530.741 ejemplares de medusas. Entre ellos, la especie conocida popularmente como medusa “huevo frito” (Cotylorhiza tuberculata) ha pasado a ser la más reportada, superando a la medusa “clavel” (Pelagia noctiluca), una especie picadora.

“De los ejemplares registrados en la base de datos, la inofensiva medusa ‘huevo frito’ ha superado oficialmente a la medusa picadora la ‘clavel’ como la especie marina más reportada en nuestra franja costera”, explica César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la UA.

El investigador señala que en 2020 esta especie representaba el 12,1% de las medusas registradas, mientras que en 2025 alcanzó el 27,8% de los avistamientos, lo que supone que casi una de cada tres medusas notificadas pertenecía a esta especie.

Juani Ruz

Una herramienta nacida en Alicante con vocación internacional

Desde su lanzamiento en 2018, MedusApp se ha convertido en una plataforma de referencia tanto para ciudadanos como para investigadores. La aplicación también ha permitido documentar avistamientos poco habituales, como el registrado en 2021 de una Rhizostoma luteum, una especie gigante poco frecuente procedente del Atlántico.

La nueva actualización ha sido posible gracias a la colaboración de la Cátedra Interuniversitaria del Mar y de la Sostenibilidad del Sector Náutico, impulsada por la UPV, la UA y Marina Port Valencia.

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Con esta nueva función, MedusApp da un paso más en su objetivo inicial: convertir los avisos de los bañistas en información útil para disfrutar del mar con más seguridad y, al mismo tiempo, generar conocimiento científico sobre uno de los fenómenos más visibles del verano.