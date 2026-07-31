La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor en Alicante: fin de semana de bochorno con polvo en suspensión y posibles tormentas

Alicante afronta un fin de semana marcado por el calor, el polvo en suspensión y algunos cambios en la nubosidad, aunque sin un escenario de inestabilidad generalizada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes 31 de julio un aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de la provincia, con máximas de hasta 37 grados y un ambiente plenamente veraniego.

La jornada de hoy estará dominada por el sol y los cielos poco nubosos, aunque la presencia de polvo en suspensión podrá dejar una atmósfera más turbia. Las temperaturas subirán ligeramente y el viento soplará flojo y variable por la mañana, tendiendo a componente sur durante las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral norte.

El sábado llegará con algunos cambios. Aunque el cielo seguirá poco nuboso en buena parte de la provincia, la Aemet prevé intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas y nubosidad de evolución durante la tarde. Será entonces cuando no se descarten chubascos acompañados de tormenta y con probabilidad de granizo en zonas donde se desarrolle esta nubosidad, especialmente en áreas interiores. Las temperaturas máximas bajarán en Alicante respecto al viernes, salvo en el litoral norte.

El domingo mantendrá un tiempo más estable en la provincia. La previsión apunta a cielos poco nubosos, con posibilidad de algunas nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas, pero sin previsión de tormentas en Alicante. Las temperaturas tendrán cambios ligeros y el viento soplará flojo, con tendencia a sureste y algunos intervalos moderados del sur en el litoral norte.

En conjunto, Alicante vivirá un fin de semana de calor veraniego, con polvo en suspensión, alguna tormenta puntual asociada a la evolución diurna del sábado y un domingo más tranquilo en la mayor parte de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afronta un fin de semana de calor estable, con cielos poco nubosos, polvo en suspensión y temperaturas que se mantendrán en valores altos. Este viernes será una jornada soleada y sin lluvias, con una máxima de 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 por la humedad.

El sábado llegará con pocos cambios, aunque con un ambiente algo más bochornoso. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 32 grados y la humedad seguirá elevada, mientras que el viento de componente sureste y este ganará algo de presencia durante la jornada. La posibilidad de lluvia será muy baja y quedará limitada a algún chubasco puntual por la tarde.

El domingo continuará la estabilidad, con temperaturas similares y otra jornada de sol y calor. Los termómetros oscilarán entre los 24 y los 32 grados, con sensación térmica también elevada y viento flojo de componente sureste. La noche seguirá siendo tropical durante todo el fin de semana, con mínimas que no bajarán de los 23-24 grados.

El tiempo en Elche

Elche afronta un fin de semana de calor y estabilidad, con cielos poco nubosos, polvo en suspensión y temperaturas elevadas durante los tres días. Este viernes será una jornada muy cálida, con una máxima de 35 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 38 por la combinación de calor y humedad.

El sábado mantendrá el ambiente veraniego, con temperaturas entre los 23 y los 34 grados. La humedad seguirá siendo protagonista y no se descarta algún chubasco puntual durante la tarde, aunque la probabilidad será baja. El domingo continuará la estabilidad, con valores similares y otra jornada marcada por el sol y el calor.

Las mínimas se mantendrán altas durante todo el fin de semana, entre los 22 y los 23 grados, por lo que las noches seguirán siendo tropicales. El viento de componente sureste soplará flojo durante las tres jornadas, aportando algo de alivio al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un fin de semana estable, con sol, calor moderado y mucha humedad en el ambiente. Este viernes se espera una jornada tranquila, con temperaturas entre los 24 y los 30 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 por el efecto del bochorno.

El sábado y el domingo mantendrán un escenario muy similar, con máximas de 30 grados y mínimas de 24, por lo que las noches seguirán siendo tropicales. La humedad continuará elevada, especialmente durante las horas nocturnas, mientras que el viento de componente sur y suroeste soplará flojo durante todo el fin de semana. Solo el sábado por la tarde aparece una pequeña posibilidad de lluvia, aunque muy limitada.

El tiempo en Elda

Elda afrontará un fin de semana muy caluroso y estable, con cielos despejados, ausencia de lluvias y temperaturas propias de pleno verano. Este viernes será una de las jornadas más intensas, con máximas de 36 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 38 durante las horas centrales.

El sábado y el domingo mantendrán un escenario muy similar, con máximas de 36 grados y mínimas de 22, por lo que las noches seguirán siendo tropicales. La humedad aumentará ligeramente durante el fin de semana, aunque el ambiente seguirá siendo más seco que en las zonas costeras. El viento soplará flojo de componente sureste, sin cambios importantes en la situación meteorológica.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un fin de semana de tiempo estable, con sol, temperaturas altas y una elevada humedad que mantendrá la sensación de bochorno junto al mar. Este viernes la jornada estará marcada por máximas de 31 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 37 durante las horas centrales.

El sábado y el domingo continuarán con un escenario muy similar, con temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, por lo que las noches seguirán siendo tropicales. La humedad se mantendrá elevada, especialmente durante la madrugada y al final del día, mientras que el viento flojo de componente sur y sureste apenas aliviará el ambiente cálido en el litoral. No se esperan lluvias durante todo el fin de semana.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un fin de semana de calor intenso, con temperaturas muy elevadas y cielos despejados durante los tres días. Este viernes será una de las jornadas más calurosas, con máximas de 37 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 42 por la combinación de calor y humedad.

El sábado y el domingo mantendrán valores similares, con máximas de 35 y 37 grados respectivamente. Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas de entre 22 y 23 grados, aunque la humedad será más baja que en la costa. El viento soplará flojo, salvo el sábado por la tarde, cuando podría ganar intensidad de forma puntual con rachas más fuertes. No se esperan lluvias durante todo el fin de semana.

El tiempo en Alcoy

Alcoy afronta un fin de semana de calor intenso, con temperaturas muy elevadas y un ambiente plenamente veraniego. Este viernes será la jornada más calurosa, con una máxima de 39 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 38 durante las horas centrales, aunque con un ambiente más seco que en la costa.

El sábado y el domingo mantendrán el calor, con máximas de 37 grados y mínimas que subirán hasta los 23. La nubosidad ganará algo de presencia durante el fin de semana, especialmente por las tardes, aunque sin descartar únicamente algún chubasco aislado y puntual. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur, y no se esperan cambios importantes en una situación marcada por las altas temperaturas.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un fin de semana marcado por el calor y con aviso amarillo activado por la Aemet este viernes por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante. La jornada de hoy será la más exigente, con máximas de 33 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 37 debido a la humedad.

El sábado llegará con un ligero descenso de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y bochornoso junto al mar, con máximas de 31 grados y mínimas de 23. El domingo los termómetros volverán a subir hasta los 33 grados, manteniendo el calor veraniego y las noches tropicales.

El viento será uno de los protagonistas del fin de semana, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h este viernes y hasta 55 km/h el domingo. La humedad seguirá elevada en la costa y no se esperan lluvias durante los tres días, salvo alguna pequeña probabilidad puntual el sábado por la tarde.