INCIDENCIAS
Tres accidentes en la Vega Baja y El Campello complican el tráfico en las carreteras de Alicante
La DGT informa de siniestros en El Campello, Torrevieja y Orihuela, además de circulación lenta en la N-332 y numerosos vehículos detenidos en las principales vías
La circulación presenta varias complicaciones durante la mañana de este viernes, 31 de julio, en distintos puntos de la provincia de Alicante. Los principales problemas se concentran en la N-332, donde se registran retenciones en Torrevieja y un accidente en Orihuela, y en la CV-775, afectada por otro siniestro a la altura de El Campello.
A estas incidencias se suman numerosos vehículos detenidos en carreteras como la A-70, la A-31, la A-7 y diferentes vías de la Marina Baixa y la Vega Baja. La información corresponde al estado comunicado por la Dirección General de Tráfico en torno a las 10.50 horas y puede variar a lo largo de la mañana.
Accidente en El Campello en dirección a Aigües
La DGT advierte de un accidente en la CV-775, en el punto kilométrico 6, dentro del término municipal de El Campello. El incidente se localiza en sentido decreciente, en dirección a Aigües y antes de llegar al municipio, y permanece activo desde las 9.32 horas.
En esta misma carretera también hay un vehículo detenido en el kilómetro 3,8, en sentido creciente y orientación noroeste, desde las 10.18 horas.
Retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja
La incidencia más destacada por congestión se encuentra en la N-332, entre los kilómetros 54 y 57,8, en Torrevieja. La circulación es lenta en ambos sentidos y afecta a todos los carriles, con nivel amarillo de servicio desde las 8.45 horas.
También en Torrevieja se ha producido un accidente en la CV-905, a la altura del kilómetro 6,8, en sentido creciente y orientación sureste. La advertencia figura activa desde las 8.55 horas.
Accidente en la N-332 en Orihuela
Otro accidente afecta a la N-332, esta vez en Orihuela. El siniestro se encuentra en el punto kilométrico 44,7, en sentido creciente y orientación norte, desde las 9.02 horas.
Además, la DGT señala obstáculos en la CV-95 a la altura de los kilómetros 12,9 y 13,2, en ambos sentidos, hacia Orihuela y San Miguel de Salinas.
Varios vehículos detenidos en Alicante y San Vicente
La A-70 concentra varias incidencias en el entorno de Alicante. Hay vehículos detenidos en los kilómetros 15,2, 16,5, 17,2 y 18,1, en distintos sentidos, además de otro obstáculo en el kilómetro 14, en dirección a Sant Joan.
También existe un corte móvil por obras entre los kilómetros 16 y 10, con afección al arcén derecho en sentido decreciente. En la A-77, otro vehículo detenido complica la circulación en el kilómetro 0,8, mientras que en San Vicente del Raspeig se registra una incidencia similar en el kilómetro 4,3.
Problemas en la A-31 a la altura de Villena y Petrer
La A-31 también presenta varios vehículos detenidos. En Villena, las advertencias se sitúan en los kilómetros 186,4, 186,5 y 187, tanto en sentido creciente como decreciente. En Petrer, otra incidencia afecta al kilómetro 205,2, en sentido decreciente.
En Novelda, la DGT mantiene asimismo una advertencia por obstáculos en la N-325, en el kilómetro 3,8.
Incidencias en la Marina Baixa y la Marina Alta
En Benidorm hay un vehículo detenido en la CV-753, en el kilómetro 0,3, mientras que en l’Alfàs del Pi existe otra incidencia en la N-332, a la altura del kilómetro 153,6. La Nucía registra otro vehículo inmovilizado en la CV-70, kilómetro 44,3.
En Villajoyosa hay dos vehículos detenidos en la CV-770, en los kilómetros 2,6 y 3,2. Más al norte, Teulada presenta otra advertencia en la CV-740, mientras que en Xàbia hay obstáculos en la CV-7390.
En Benissa continúa afectado el arcén derecho de la AP-7, en el kilómetro 628,6, en sentido Alicante, por un vehículo detenido.
Obras que obligan a circular por un único carril
Las obras mantienen varios tramos con circulación alternativa. La CV-720 está afectada en Alcalalí, entre los kilómetros 41,7 y 41,9, y en Castell de Castells, entre los kilómetros 19 y 20, con un único carril para ambos sentidos.
También se mantiene esta regulación en la CV-706, entre Millena y Cocentaina, del kilómetro 0 al 4,5. En Benidorm, las obras provocan un estrechamiento en la N-332, entre los kilómetros 148,7 y 150,4, con el carril derecho afectado en ambos sentidos.
Obras y obstáculos en el sur de la provincia
En Crevillent continúan diferentes cortes y afecciones por obras en la A-7, especialmente alrededor de los kilómetros 529,5 y 531,6. Además, un vehículo detenido afecta al kilómetro 531,6 en sentido decreciente.
En Elche se registran vehículos detenidos en la A-7, kilómetro 513,1, y en la CV-861, kilómetro 4,8. Guardamar del Segura presenta otra incidencia en la N-332, en el kilómetro 71,2.
La DGT recomienda circular con precaución, respetar la señalización y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento.
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