El vínculo con la terreta de Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso: "Eternamente de Alicante, la ciudad que me vio crecer y que tanto echo de menos"

Antes de ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi construyó buena parte de su vida en la provincia de Alicante. La política de Más Madrid llegó con 12 años a Banyeres de Mariola, donde convivió con una familia de acogida, y posteriormente estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante.

Su nombre completo es Teslem Andala Ubbi, aunque públicamente es conocida como Tesh Sidi. Nació el 30 de mayo de 1994 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, y pasó parte de su infancia en Mauritania antes de regresar a los campamentos.

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. / Fernando Sánchez / Europa Press

Su llegada a Banyeres de Mariola supuso el comienzo de una nueva etapa. Allí pasó su adolescencia, se integró en la vida del municipio y aprendió valenciano, una lengua que todavía utiliza públicamente y que sorprendió a muchos cuando la escucharon hablar ante los medios después de la constitución del Congreso en 2023.

Una nueva vida en Banyeres de Mariola

Sidi ha explicado que a los 12 años se quedó a vivir con su familia de acogida en esta localidad del interior de Alicante. A los 18 años decidió independizarse para compaginar sus estudios con distintos trabajos y comenzar a construir su propio camino profesional.

Banyeres de Mariola no fue únicamente el lugar donde residió durante unos años, sino el municipio en el que se formó personalmente y desde el que dio sus primeros pasos hacia la universidad. En 2025, ese vínculo quedó reconocido con su elección como pregonera de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Jordi.

La designación la devolvió de manera simbólica al pueblo alicantino que la acogió durante su adolescencia. Su trayectoria desde los campamentos saharauis hasta el Congreso convirtió su participación en las fiestas en uno de los actos más destacados de aquella edición.

Estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante

Después de independizarse, Sidi comenzó en 2012 sus estudios de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. La propia ficha oficial del Congreso recoge esta titulación y señala que posteriormente se especializó en Big Data en la Universidad Europea de Madrid.

Su etapa universitaria consolidó su relación con la provincia y le permitió orientar su carrera hacia el sector tecnológico. Antes de entrar plenamente en política trabajó en proyectos relacionados con el análisis de datos y llegó a dirigir un equipo especializado en Big Data dentro del sector bancario.

Esta experiencia profesional explica también parte de su actividad parlamentaria. Desde diciembre de 2023 ocupa la Vicepresidencia Segunda de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, un ámbito directamente relacionado con su formación académica y laboral.

De la informática al activismo saharaui

Su salto a la política estuvo precedido por una intensa actividad en defensa del pueblo saharaui. Después de la reanudación del conflicto en el Sáhara Occidental en 2020, se implicó de manera más visible en el activismo y asumió la presidencia de la Asociación Saharaui en Madrid.

También impulsó la plataforma digital SaharawisToday, concebida para difundir información sobre el conflicto del Sáhara Occidental y la situación de la población refugiada. Su perfil combinaba así la formación tecnológica, la comunicación y la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Más Madrid la incorporó en 2023 a la candidatura autonómica encabezada por Mónica García, presentándola como activista por los derechos de las personas refugiadas y migrantes, feminista y especialista en Big Data.

Aunque inicialmente no pudo concurrir a esas elecciones por un problema relacionado con el censo electoral, pocos meses después entró en las listas de Sumar para las elecciones generales como representante de Más Madrid.

La primera mujer saharaui en el Congreso

Tesh Sidi fue elegida diputada por Madrid en las elecciones generales de julio de 2023. Con su entrada en la Cámara Baja se convirtió en la primera mujer saharaui en ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados.

Tesh Sidi en un vídeo de su cuenta de TikTok. / INFORMACIÓN

Actualmente forma parte del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y continúa vinculada a Más Madrid.

Desde el Congreso ha centrado buena parte de su actividad en asuntos relacionados con el Sáhara Occidental, los derechos de las personas migrantes, la digitalización, la economía y las políticas sociales. También ha participado en iniciativas de Más Madrid relacionadas con la contratación pública, la educación y el impacto de las grandes plataformas tecnológicas.

Una identidad marcada por Alicante

Aunque su carrera política se desarrolla en Madrid y representa a esa circunscripción, Alicante ocupa un lugar central en su biografía. Banyeres de Mariola fue el escenario de su adolescencia, mientras que la Universidad de Alicante le proporcionó la formación con la que comenzó su trayectoria profesional.

Tesh Sidi en la Explanada de Alicante / @teshsidi

Su historia conecta los campamentos de refugiados de Tinduf, Mauritania, el interior de la provincia de Alicante y el Congreso de los Diputados. Un recorrido vital en el que Banyeres de Mariola no aparece como un simple lugar de paso, sino como el municipio en el que empezó a construir su vida en España.

Años después de abandonar la localidad para trabajar y continuar su formación, Tesh Sidi sigue manteniendo esa relación. Su elección como pregonera de las fiestas locales evidenció un vínculo que permanece vivo y que forma parte esencial de la historia personal de una de las figuras más reconocibles de Más Madrid en el Congreso.