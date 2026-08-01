Alicante proyecta un corredor verde hasta el aeropuerto sobre las vías del frente litoral

El Ayuntamiento de Alicante proyecta convertir el actual trazado ferroviario que discurre por el frente litoral en un corredor verde peatonal y ciclista que conecte el centro de la ciudad, el Puerto y el aeropuerto. Esta actuación se incluye en el Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el consistorio alicantino.

La propuesta está vinculada a la liberación de los terrenos que ahora ocupan las vías, prevista con la ejecución de la Variante de Torrellano y el planteamiento de un nuevo acceso ferroviario soterrado al Puerto. El espacio resultante se incorporaría a la infraestructura verde metropolitana y enlazaría con el futuro Parque Central.

Primer paso en el Parque del Mar

El desarrollo del corredor tendrá su punto de partida en la actuación integrada OI/8, que comprende el sector del Parque del Mar. El Ayuntamiento ya ha remitido a Adif una propuesta de convenio para avanzar en este ámbito.

La intención municipal es adelantar esta intervención mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, sin esperar a la aprobación completa del nuevo planeamiento estructural.

Conexión con 12.300 nuevas viviendas

Uno de los ramales del actual trazado ferroviario atraviesa los polígonos industriales de Florida-Babel y Rabasa, espacios que el PGE prevé transformar en nuevas áreas residenciales situadas al oeste de Alicante.

Las operaciones de transformación estructural planteadas en estos sectores contemplan la construcción de 12.300 nuevas viviendas. El corredor verde tendría así una función vertebradora entre estos futuros desarrollos y los barrios ya existentes.

El proyecto también busca contribuir a la revitalización de San Gabriel, que quedaría conectado directamente con el frente litoral, además de mejorar la cohesión entre las distintas zonas urbanas previstas en este entorno.

El trazado propuesto dentro del PGE. / INFORMACIÓN

Un itinerario peatonal y ciclista entre el Puerto y el aeropuerto

La actuación permitiría crear un recorrido continuo para peatones y bicicletas entre el aeropuerto, el frente litoral, el Puerto y el centro de Alicante, favoreciendo los desplazamientos mediante medios de transporte no motorizados.

El corredor se integraría con otros proyectos municipales, como el Cinturón Verde de 19 kilómetros y el Parque Central, con el objetivo de dar continuidad a la red ambiental y reforzar la conexión entre los diferentes espacios verdes de la ciudad.

El planteamiento incluye también la recuperación paisajística y ambiental de los terrenos ferroviarios mediante procesos de renaturalización y soluciones basadas en la naturaleza. Estas actuaciones pretenden mejorar las áreas colindantes y reforzar la relación de los barrios con el litoral.

“Una oportunidad estratégica”

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, considera que la transformación del trazado ferroviario constituye “una oportunidad estratégica para avanzar hacia nuestro modelo de ciudad más sostenible y conectada”.

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Peral señala que la eliminación de las vías permitirá aprovechar los terrenos “con fines ambientales y de movilidad”, optimizar el uso del suelo y mejorar la calidad urbana de los barrios existentes y de los nuevos desarrollos previstos en el entorno.