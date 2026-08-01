Dos ambulancias SAMU sin médico el primer día de agosto en la provincia de Alicante

La falta de médicos en el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) vuelve a afectar a la provincia de Alicante. Este sábado, 1 de agosto, al menos dos unidades, las de Elche y Orihuela, prestan servicio sin facultativo, según ha podido saber este diario. A ellas se suman otras dos unidades en la Comunidad Valenciana que también se encuentran en la misma situación: la de Requena (Valencia) y la de Villafranca del Cid (Castellón).

De este modo, estos recursos sanitarios funcionan con una dotación integrada únicamente por personal de Enfermería y un segundo técnico en Emergencias Sanitarias, al no disponer de médico.

Un SAMU en Villena, en una imagen de archivo. / S.RODRÍGUEZ

No se trata de un hecho aislado. La falta de facultativos en algunas unidades del SAMU es una situación que se viene produciendo desde hace años y que suele agravarse durante los periodos vacacionales, como el verano o la Navidad, con el consiguiente impacto en la atención a las emergencias.

Fallecida en Beneixama

Uno de los episodios más recientes se produjo hace dos fines de semana en el Alto Vinalopó. El domingo 19 de julio, la unidad del SAMU con base en Villena, encargada de dar cobertura a municipios como Beneixama, Biar, Campo de Mirra y Cañada, también prestó servicio sin médico, con una dotación formada por una enfermera y dos técnicos.

Ese mismo día, el equipo fue movilizado para atender una parada cardiorrespiratoria en Beneixama, donde una mujer de una treintena de años falleció. Hasta el lugar también se desplazó el SAMU de Elda, que sí contaba con médico, aunque tardó alrededor de 40 minutos en llegar.

Tras intervenir en esa emergencia, la unidad de Villena recibió un nuevo aviso para acudir a Sax, donde se había producido una reyerta entre dos familias en la que un hombre de unos 50 años resultó herido con varias puñaladas en la espalda. El afectado fue trasladado al Hospital de Elda, donde ingresó con heridas por arma blanca.

Igualmente, durante el mes de julio falleció un hombre en Dénia, que fue atendido por una unidad del SAMU que tampoco disponía de médico.

A raíz de estos hechos, la Conselleria de Sanidad anunció la apertura de un expediente informativo. El Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios será el encargado de llevar a cabo las actuaciones necesarias para "esclarecer lo ocurrido" y, en su caso, adoptar las "medidas que considere oportunas".