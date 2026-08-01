Cómo acabar con el dolor de rodilla en Alicante: la operación con el robot CORI que permite una recuperación más rápida

Hay un momento en el que el dolor de rodilla deja de ser una molestia sin más y pasa a condicionar el día a día. Caminas unos metros, subes escaleras, te levantas de una silla o sales a pasear y ya no es un gesto automático, se ha convertido en un esfuerzo constante. Cuando la situación está en este punto, muchos pacientes llegan a pensar que convivir con ese dolor es inevitable. Pero la realidad es otra. La evolución de la cirugía ortopédica ha abierto una nueva etapa en el tratamiento de las patologías de rodilla y Alicante ya cuenta con una de las tecnologías más avanzadas para ello.

Traumavist, la Unidad de Traumatología de HLA Clínica Vistahermosa, lleva meses operando con el sistema CORI, ofrecido por el laboratorio Novoimplant, para las intervenciones de prótesis de rodilla. Se trata de un robot de asistencia quirúrgica desarrollado para ayudar al cirujano durante la operación mediante información anatómica obtenida en tiempo real. Algo que permite alcanzar una colocación de la prótesis con un nivel de precisión superior y adaptar cada intervención a las características concretas de cada paciente.

Traumavist y la tecnología apoyada por la experiencia de especialistas

La tecnología no sustituye la experiencia del especialista. La intervención continúa estando dirigida en todo momento por el equipo quirúrgico. Lo que aporta CORI es una herramienta capaz de ofrecer datos durante la cirugía que permiten realizar ajustes precisos mientras se implanta la prótesis. Esa información facilita una planificación personalizada y una ejecución mucho más exacta que la obtenida únicamente mediante referencias anatómicas convencionales.

G. T. P.

El doctor Jesús Mas, responsable en Traumavist, explica que cada paciente presenta una anatomía distinta y unas necesidades funcionales propias. Por ese motivo, disponer de información específica durante la operación ayuda a adaptar cada decisión al caso concreto. El resultado es una cirugía mucho más personalizada y enfocada a conseguir una correcta alineación y un mejor equilibrio de la articulación.

La recuperación tras una operación de rodilla con CORI

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes necesitan una prótesis de rodilla es la recuperación posterior. La posibilidad de volver cuanto antes a una vida activa, una vida normal, representa una prioridad para la mayoría de los pacientes.

Los especialistas de Traumavist adaptan cada decisión al caso concreto del paciente. / Información

La precisión que aporta la cirugía asistida por CORI favorece una intervención menos agresiva sobre los tejidos blandos y permite preservar mejor las estructuras que rodean la articulación. Esa combinación contribuye a reducir el dolor postoperatorio y facilita una recuperación funcional más rápida.

El cirujano puede comprobar en tiempo real cómo afectará cada ajuste de la futura prótesis

Durante la intervención, el sistema crea un modelo tridimensional de la anatomía del paciente mediante un proceso de registro que ofrece información dinámica sobre la rodilla. A partir de esos datos, el cirujano puede comprobar en tiempo real cómo afectará cada ajuste a la alineación, la estabilidad y el comportamiento de la futura prótesis antes de realizar los cortes óseos definitivos. Es una forma de convertir cada decisión en un procedimiento respaldado por información objetiva.

Este avance tecnológico cobra especial importancia en una de las intervenciones más frecuentes dentro de la traumatología. La prótesis de rodilla constituye el tratamiento indicado cuando la artrosis ha deteriorado la articulación hasta provocar dolor persistente, pérdida de movilidad y limitaciones que afectan a la calidad de vida. En esos casos, recuperar la capacidad para caminar sin dolor o volver a realizar actividades cotidianas puede marcar un antes y un después.

La Unidad de Traumatología de HLA Clínica Vistahermosa

La experiencia del equipo juega un papel clave. Traumavist lleva años dedicado de forma específica al tratamiento de las patologías de rodilla, desde lesiones deportivas y meniscales hasta reconstrucciones de ligamentos, artroscopias y cirugía protésica. Cuenta con especialistas con mucha experiencia en esta articulación y dispone de recursos que permiten abordar cada caso de manera individualizada.

Este avance tecnológico cobra especial importancia en una de las intervenciones más frecuentes dentro de la traumatología. / Información

La incorporación de CORI refuerza la apuesta por una traumatología cada vez más precisa. Una apuesta por incorporar tecnología de última generación y que esta se utilice para mejorar la seguridad de la intervención. La precisión milimétrica durante la colocación de la prótesis influye directamente en el comportamiento de la articulación y en la sensación de naturalidad una vez finalizada la recuperación, según explican los responsables de la Unidad de Traumatología de HLA Clínica Vistahermosa.

CORI refuerza la apuesta de HLA Vistahermosa por la tecnología de última generación

HLA Clínica Vistahermosa fue el primer centro privado de Alicante en realizar una intervención asistida por el robot CORI, un paso que consolida a Traumavist como gran referente. La innovación tecnológica se suma a la experiencia acumulada por un equipo que lleva años desarrollando cirugía de rodilla con técnicas mínimamente invasivas y tratamientos adaptados a cada paciente.

Traumavist trabaja de manera individualiza con cada paciente, pues cuentan con una anatomía distinta y unas necesidades funcionales propias. / Información

Para quienes llevan tiempo limitados por sus molestias, evitando hacer deporte o renunciando a actividades cotidianas por culpa del dolor de rodilla, la cirugía robótica representa una alternativa respaldada por tecnología diseñada para mejorar la precisión del procedimiento. El propósito final es claro: aliviar el dolor, recuperar la movilidad y ayudar al paciente a volver a disfrutar de una vida activa con la mayor seguridad posible.

Novoimplant, una empresa con origen en Alicante

La incorporación de la tecnología CORI en la Unidad de Traumatología de HLA Clínica Vistahermosa está ofrecida por Novoimplant, empresa alicantina especializada en soluciones quirúrgicas avanzadas para traumatología y ortopedia.

Esta compañía cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector y trabaja junto a hospitales y especialistas ofreciendo tecnología asistida por robótica, instrumental de última generación y sistemas de reconstrucción de rodilla y cadera adaptados a las necesidades de cada paciente y profesional sanitario. Su principal apuesta tiene una orientación clara: la innovación, la precisión quirúrgica y la mejora de los resultados clínicos.