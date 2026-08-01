Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
María Fernández Fuster será recordada por su dedicación, su calidad humana y la huella que dejó en la fiesta oficial de la ciudad
El mundo de las Hogueras de Alicante está de luto por el fallecimiento de María Fernández Fuster, una comisionada cuya pérdida ha causado una profunda tristeza entre sus compañeros de la fiesta, familiares y amigos.
La comisión a la que pertenecía, Plaza de Santa María, ha comunicado la noticia a través de una publicación en redes sociales donde ha destacado la alegría, cercanía y cariño que siempre mostró; cualidades con las que consiguió dejar huella en quienes compartieron momentos con ella.
Una persona muy querida en las Hogueras
Fernández era una gran profesional y una persona muy conocida y apreciada dentro del mundo de las Hogueras. Su comisión ha resaltado especialmente su dedicación, calidad humana y el cariño que supo despertar entre todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla.
Por todo ello, Plaza de Santa María ha querido rendirle homenaje recordando los valores y cualidades que la convirtieron en una figura muy querida dentro de la fiesta oficial de la ciudad y el enorme vacío que deja.
Su fallecimiento supone un nuevo golpe para su hoguera, tras la reciente pérdida de Vicente Sala, también comisionado de esta.
El mundo de la Fiesta llora su pérdida
Las redes sociales se han convertido en un espacio de recuerdo a María que lo era todo para los suyos. Tanto comisionados como diferentes foguerers y conocidos han mostrado su conmoción y ánimo a la familia y allegados por su pérdida que deja una huella imborrable.
El pésame de su comisión, Plaza de Santa María
"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida comisionada María.
Hoy nuestra Hoguera vuelve a sentir un duro golpe con la pérdida de una persona muy querida, cuya alegría, cercanía y cariño dejaron huella en todos nosotros.
Fue una gran profesional y una persona muy conocida y querida en el mundo de las Hogueras, donde será recordada por su dedicación, su calidad humana y el cariño que supo despertar en quienes tuvieron la suerte de conocerla.
Desde la comisión queremos trasladar nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y a todos aquellos que hoy sienten su pérdida.
Descansa en paz. Siempre estarás en nuestro recuerdo".
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