El PSOE denuncia que Infantil del CEIP Emilio Varela lleva cuatro años usando un aseo portátil por la falta de baños

El PSOE de Alicante ha denunciado la situación del CEIP Emilio Varela, donde el alumnado de Infantil ha utilizado durante los últimos cuatro años un aseo químico instalado en el patio como solución provisional ante la falta de unos baños adecuados.

Según el PSOE, el centro dejará ahora de prestar este servicio al no disponer de recursos económicos para seguir asumiendo su coste, mientras continúa sin ejecutarse el proyecto municipal para construir unos aseos definitivos y adecuar el patio de Infantil.

El concejal socialista y consejero escolar del centro, Emilio Ruiz, ha calificado de "inadmisible" que un colegio público haya recurrido durante cuatro años a un aseo portátil para atender a niños y niñas de entre dos y cinco años.

"Lo inaceptable es que cuatro años después Barcala siga sin ofrecer una solución definitiva para estos niños que tienen que utilizar un aseo químico. Es indignante que un colegio público tenga que recurrir a un aseo portátil porque el alcalde ha sido incapaz de ejecutar un proyecto redactado hace más de dos años. Y todavía resulta más bochornoso que ahora el centro tenga que retirarlo porque ya no puede seguir pagándolo", ha afirmado.

Según el PSOE, el director del CEIP Emilio Varela ha trasladado esta situación al Ayuntamiento, a la Inspección Educativa y a la Dirección Territorial de Educación mediante un escrito en el que explica que el colegio instaló el aseo químico para evitar que el alumnado de Infantil tuviera que desplazarse hasta los baños del edificio principal, un recorrido que, asegura, provocaba caídas, escapes y otras incidencias.

En ese escrito, el director señala además que el centro ha suspendido el servicio por falta de recursos para mantenerlo, pese a considerar que se trata de una necesidad cuya atención corresponde al Ayuntamiento.

Patio con piedras

El escrito también alerta sobre otro problema que, según el PSOE, sigue pendiente de solución. El patio de Infantil continúa cubierto de piedras, una circunstancia que el centro considera especialmente preocupante para el alumnado de menor edad y para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, al haberse registrado casos de menores que se las introducen en la boca o en la nariz. Esta situación ha obligado al colegio a disponer de un dispositivo específico para actuar en caso de atragantamiento.

Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento dispone desde hace más de dos años de un proyecto redactado para construir unos aseos exteriores y sustituir el pavimento del patio, aunque, aseguran, las obras todavía no se han ejecutado pese a las reclamaciones de la comunidad educativa.

Estado del patio. / INFORMACIÓN

"No estamos hablando de un lujo, sino de dignidad, de seguridad y de unas condiciones mínimas para nuestros menores. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar unas instalaciones adecuadas para el alumnado y no puede trasladar esa responsabilidad a los colegios. Exigimos que este proyecto se ejecute de inmediato con fondos municipales", ha reclamado Ruiz.

El edil socialista ha añadido que este caso, a su juicio, evidencia la falta de planificación del gobierno municipal del PP para atender las necesidades de los centros educativos de Alicante.

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"Barcala lleva años anunciando inversiones en colegios, pero seguimos sin conocer un plan que establezca cuáles son las actuaciones prioritarias, cuándo se van a ejecutar y con qué presupuesto. Las comunidades educativas necesitan respuestas, no anuncios", ha concluido.