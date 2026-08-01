El zoco árabe llena de aromas, artesanía y gastronomía el paseo Gómiz de Alicante

El aroma a incienso envuelve al visitante nada más poner un pie en el paseo Gómiz. Entre especias, dulces, artesanía y productos de marroquinería, el zoco árabe ha abierto este sábado sus puertas en Alicante convirtiéndose en uno de los principales atractivos del fin de semana junto a la playa del Postiguet.

Desde el mediodía, numerosos turistas, curiosos y vecinos han recorrido los puestos instalados a lo largo del paseo, donde no faltan los artículos de artesanía, la bisutería, la decoración de inspiración árabe, jabones, textiles y una amplia oferta gastronómica. Pese al calor y a la elevada humedad que ha marcado la jornada, el ambiente ha sido constante durante todo el día, con familias, turistas y grupos de amigos deteniéndose a descubrir los diferentes expositores o a probar alguno de los productos de alimentación.

El zoco árabe abre sus puertas en Alicante / Héctor Fuentes

Los puestos de comida han sido algunos de los más concurridos. Dulces, frutos secos, especias y otras elaboraciones tradicionales han compartido protagonismo con propuestas para comer o cenar al aire libre, aprovechando la ubicación privilegiada del mercado junto al mar.

El zoco permanecerá instalado en el paseo Gómiz hasta el próximo 5 de agosto, con horario ininterrumpido de 12 hasta la medianoche. La iniciativa está organizada por la Federación de Moros y Cristianos de Alicante y sirve como antesala de las fiestas que la ciudad celebrará en las próximas semanas.

Además de ofrecer una alternativa de ocio durante los primeros días de agosto, el mercado busca recrear la estética y el ambiente de los tradicionales zocos árabes mediante una cuidada decoración, música ambiental y una variada selección de puestos comerciales.

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La cita también contribuye a dinamizar uno de los espacios más transitados de la ciudad en plena temporada estival. La cercanía de la playa del Postiguet hace que muchos de los bañistas prolonguen la jornada acercándose al mercado, mientras que otros visitantes aprovechan el paseo para recorrer los diferentes puestos antes de sentarse en alguna de las terrazas de la zona.