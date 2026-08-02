"Barcala no quiere que le pregunten por Les Naus porque tiene mucho que ocultar"

PREGUNTA: Otro mandato que se lleva consigo al alcaldable socialista, el séptimo consecutivo que no repite en Alicante. ¿Cómo lo interpreta? ¿Improvisación, falta de proyecto...?

RESPUESTA: No lo interpreto. Nunca he entendido el servicio público como un servicio vitalicio. Hay un momento para asumir responsabilidades y otro momento para abrir paso.

¿Por qué lo deja?

Creo que ha llegado el momento. Llevo muchos años entregada al servicio público y creo que también toca dedicar un tiempo de mi vida a mi familia.

¿Esto significa que no se le volverá a ver en ningún cargo político?

Mi deseo es dedicarme a mi familia y emprender otros proyectos también dentro de la sociedad civil.

Ha sido alcaldesa, diputada autonómica, vicepresidenta y síndica en las Cortes, consellera, portavoz de la oposición… ¿No le apetece conocer la política nacional para cerrar su trayectoria en las instituciones?

No tengo que cerrar nada. Me merezco ya el derecho a decidir sobre lo que quiero en mi vida.

Durante este mandato, ¿se ha sentido apoyada por el partido?

Para mí, lo más importante es haberme sentido una alicantina más y haber aportado un grano de arena a esta ciudad.

¿Que Barcala repita como alcaldable del PP en 2027? Cambiarlo hubiera sido darle la razón a la ciudadanía

Usted asegura que comunicó al PSPV en diciembre que no seguiría. ¿Cómo fue esa conversación?

Más que una conversación, fue una comunicación de mi deseo de no continuar. Y a partir de ahí, hablamos del futuro y de la necesidad de seguir haciendo una política de oposición que no solamente fuera útil, sino que también cumpliera las expectativas de fiscalizar, controlar y proponer.

¿Percibió estos meses interés por que siguiera pese a su voluntad?

No, lo que percibo es siempre respeto. En política, cuando alguien toma una decisión es muy difícil convencerle de lo contrario.

¿Cree que esa batalla pública librada con Ángel Franco le ha perjudicado en estamentos del partido?

No, yo no lo he interpretado así. Cuando me presenté a las elecciones tenía un compromiso. De hecho, algunas personas el día de la noche electoral esperaban que me retirara porque ya se rumoreaba en campaña que si no ganaba las elecciones me marcharía. Lo decían desde el desconocimiento. Mi compromiso siempre está con las personas y con defender su dignidad, defender sus derechos. No tenía nada que ver con la parte orgánica. Ahí estaba mi compromiso y así será hasta el final.

Trini Amorós era el mirlo blanco del PSOE, su elección me ha parecido impecable. Lleva tatuada la ciudad de Alicante en su piel

Dijo en esa campaña que se quedaría, aunque no gobernase, y así ha sido. ¿Ha merecido la pena?

Ha merecido muchísimo la pena. ¿Sabe por qué? Me he sentido cómoda porque he vuelto a mi origen, que es la política municipal. Estés en la oposición o en el gobierno, lo importante es vivir el camino y hacer todo el trayecto de acuerdo con tus principios y tus valores. Si algo destacaría es que la sociedad alicantina está por encima del gobierno municipal.

¿Seguirá por Alicante?

Siempre ha sido una ciudad que la he disfrutado y la he sentido profundamente. O sea que sí.

Hablaba del gobierno de Barcala… ¿Qué balance hace del mandato, que encara ya su recta final?

Estoy fascinada con la sociedad alicantina, con su identidad. Me he sentido acogida, querida, respetada y hemos debatido mucho y hemos discutido mucho, pero eso es enriquecedor. Pero me voy con la experiencia encontrada de un gobierno municipal que no está respondiendo a las necesidades ni a las expectativas. Hay algo que me ha resultado preocupante: que el alcalde confunda la institución con su persona. El Ayuntamiento tiene que permanecer intacto porque por ahí pasarán muchos políticos, pero siempre estará la vocación de servicio público y, sin embargo, el alcalde ha querido identificar el Ayuntamiento con su persona.

Ahora que ya conoce a Barcala de cerca, el funcionamiento del Ayuntamiento de Alicante desde dentro… ¿Qué le ha sorprendido más?

No opino sobre la persona, opino como político y creo que un político tiene que rendir cuentas, no le tiene que tener miedo a la participación, a escuchar. Solamente tiene miedo aquel que no está seguro de que está haciendo las cosas bien.

¿Y cómo valora su labor de oposición? ¿Está orgullosa de lo hecho?

De lo que más orgullosa estoy es que hemos creado un equipo, no somos un grupo. Hemos sabido detectar cuáles son las necesidades y por dónde debíamos hacer la política municipal. Creo que hemos sido serios en los planteamientos, hemos ofrecido pactos al gobierno municipal, aunque nos habría gustado que hubiera habido diálogo, porque creo que es la base de la democracia y permite superar las cuestiones ideológicas para centrarnos en los problemas. Eso es lo que creo que Barcala no ha entendido de nuestra oposición, que no solamente ha sido una crítica, ha ido más allá, pero él ha pensado que la mayoría le daba inmunidad.

Se refería antes a que son un equipo, no un grupo. Esa afirmación resulta llamativa después de tantos mandatos donde las batallas internas han sido noticia en el PSOE...

La noticia tiene que ser Alicante y los protagonistas son los ciudadanos. Por tanto, nosotros nunca podemos ser los protagonistas ni podemos hablar de nosotros.

Y tras usted, Trini Amorós, que ya es oficialmente, por decisión de Ferraz, alcaldable para 2027. La conoce bien... ¿Qué puede decir de ella?

Es magnífica. Es una de esas personas que no solamente piensa en Alicante, sino que siente Alicante. Tiene un proyecto para Alicante. Ella se emociona cuando habla de Hogueras, de las raíces, del patrimonio de Alicante. Realmente es una persona que lleva tatuada la ciudad de Alicante en su piel. Eso es un valor en sí mismo. Trini es de esas personas que se ponen los zapatos del otro y camina con ellos para saber dónde más duele y todo ello la hace merecedora de ser la cabeza de lista del PSOE.

Ana Barceló, durante la entrevista / ALEX DOMINGUEZ

También sonó el diputado José Díaz… y se buscó un mirlo blanco. ¿Usted esto de los mirlos cómo lo ve?

Se ha descubierto que el mirlo blanco era Trini Amorós. A veces tenemos el mirlo blanco al lado y no lo vemos. Cuando vas conociendo a las personas en el día a día y en los problemas diarios, te das cuenta de que no está tan lejos, que está al lado. La elección me ha parecido impecable.

Y sin primarias, no como usted... ¿Le parece una imposición acertada que la militancia no hable?

Unas primarias tampoco resuelven nada. La militancia tiene que participar en el proyecto, en eso es donde hay que implicarse. Al final una votación no te va a resolver un proyecto. Donde se tiene que poner el acento es precisamente en participar, en crear un proyecto ilusionante que no me cabe la menor duda que es con el que vamos a concurrir a las elecciones y ahí se requiere la aportación de todos y, sobre todo, el conocimiento de muchas personas que han seguido la política municipal, conocen perfectamente también Alicante y tienen mucho que aportar.

Unas primarias tampoco resuelven nada. La militancia tiene que participar en el proyecto, en eso es donde hay que implicarse

Usted, ya como candidata, se negó a imposiciones de la ejecutiva controlada por Franco e hizo la lista que quiso, sin atender a cuotas, a costa de no tener el apoyo de algunas familias en la campaña... ¿Cree que Amorós también lo hará así?

Eso lo tendrá que contestar ella. Tiene una experiencia, ha pasado por dos mandatos municipales [el primero con Sanguino], por lo que puede distinguir qué es lo que le ha aportado y qué ha posibilitado que este grupo funcionara durante estos años.

Ahora que conoce más a la sociedad alicantina, ¿por qué cree que el PP va a llegar a las urnas tras gobernar 29 de los últimos 32 años?

Es una reflexión que implica a toda la organización. El PP durante este tiempo no es que haya hecho las cosas bien, sino que probablemente no ha encontrado un adversario a la altura de esa responsabilidad.

¿Pero qué cree que ha hecho mal su partido en estas más de tres décadas para que el resultado haya sido sistemáticamente el mismo...? Son muchos años, muchos dirigentes, muchos candidatos…

Está claro que algo no hemos hecho bien. Nos tiene que llevar a la reflexión de que algunos errores hemos cometido, hay que reconocerlos. La política es muy exigente y lo más importante es estar en contacto constantemente con la ciudadanía. Tienes que entender lo que pasa y por qué tiene ciertas aspiraciones, ciertas expectativas, qué quiere… Hay tantas cosas que nos permitirían conectar con ellos que es una reflexión que hacer. ¿Hemos estado conectado durante este mandato? Sí, pero ahora la fuerza de todo el partido tiene que reconectar otra vez para poder detectar aquello que los ciudadanos desean y también cómo podemos ser útiles ahora sí desde el gobierno.

El PP [desde 1995] no es que haya hecho las cosas bien [en Alicante], sino que no ha encontrado un adversario a la altura

¿Cree que el escándalo de Les Naus tendrá un coste electoral para el PP de Barcala en mayo de 2027?

Teniendo en cuenta lo que nos trasladan los ciudadanos, sí. Y si me pregunta desde el punto de vista político, también. Un alcalde que no puede salir a la calle sin que le pregunten por el mayor escándalo y que no responde, creo que no está a la altura de lo que pide la ciudadanía, que es contestar a lo que todo el mundo se pregunta: quién lo sabía, por qué no se pusieron soluciones, desde cuándo se sabía… Cuando un alcalde como Barcala no quiere que le pregunten sobre algo que escandaliza como Les Naus es porque tiene mucho que ocultar y nada que decir.

¿Por qué cree que calla?

Cuando uno se ha metido en una rueda de mentiras es muy difícil salir de ella. Les Naus no es un problema urbanístico, es un problema institucional y de pérdida de confianza hacia una institución.

¿Y cómo interpreta que el PP le mantenga como alcaldable?

Es un error que suelen cometer los partidos. Cambiarlo hubiera sido darle la razón a la ciudadanía. Para no hacerlo, mantienes al alcalde y así siguen manteniendo su tesis.

Y después de todo, ¿ve opciones reales de que la izquierda gobierne la ciudad de Alicante el próximo año?

Sí.

Las encuestas no van por ahí...

Esto es como un partido de baloncesto. Hasta el último minuto se pelea y lo vamos a pelear.

"Diana Morant conoce cuál es el sentimiento de los alicantinos"

Con la vista en la Comunidad, ¿cómo ve que las encuestas den un resultado tan ajustado entre bloques pese a la controvertida gestión del PP de la dana? ¿Cree que Diana Morant es la mejor candidata para el PSPV?

Creo en el proyecto de Diana Morant, nos llevará a cambiar el signo de la Comunidad. Es una mujer impecable, que éticamente y moralmente tiene el reconocimiento de la militancia y de la sociedad. Y no me cabe la menor duda de que va a llevar a buen puerto el proyecto socialista.

¿No comparte el sentir de quienes piensan que Pilar Bernabé sacaría un mejor resultado?

Las dos son buenas candidatas. Pilar es muy buena candidata a València, porque además conoce perfectamente la ciudad. Igual que Diana Morant, que lleva tiempo dedicándose a la Comunidad, conoce perfectamente Castellón, Valencia y Alicante, y no las conoce como territorio, sino como sentimiento.

Morant por Alicante pasa poco... ¿No cree?

Es una persona que sabe perfectamente lo que pasa en Alicante, pero no solo lo que pasa a nivel superficial, sobre la cuestión política, conoce también cuál es el sentimiento de los alicantinos. Ella no se abraza a los ciudadanos por una cuestión estética, ella puede saludar a una persona y quedarse una hora hablando. Y en las Hogueras lo hemos podido ver. Teníamos que tirar de ella porque llegábamos tarde a los actos.

Zapatero es un hombre íntegro, pero creo que tiene que seguir dando explicaciones

Se entiende que en Hogueras tuvieran que tirar de ella, porque sus visitas, por ahora, han sido efímeras… También este 2026.

Tampoco Pérez Llorca es una persona que se prodigue y, por supuesto, tampoco conoce los problemas reales de la Comunidad. Ese no es el hándicap. Diana tiene muy claro cuál es el proyecto para la Comunidad y conecta muy bien con la ciudadanía.

Y a nivel nacional, ¿cómo ve la situación? ¿Le preocupa el enconamiento alcanzado en la política, ese ambiente irrespirable?

Cuando dicen que la política nacional está muy crispada, yo siempre hago una pregunta: ¿quién crispa?, ¿por qué está polarizada? La polarización nace de una parte. Yo, hasta ahora, a Feijóo y a su equipo de Génova no les he visto ni una sola propuesta, le he visto solo descalificaciones. Veo un hombre desesperado, que no respeta los tiempos. Así no se construye un país.

Como socialista, ¿cree que merece la pena que Sánchez siga en Moncloa? ¿Qué le diría si le pidiera consejo el presidente?

Que agotara la legislatura y que siguiera trasladando ese talante de intentar acuerdos en el Congreso. ¿Sus socios? Es que estamos en una sociedad muy diversa.

¿Qué siente cuando ve al expresidente Rodríguez Zapatero ante el juez?

Es íntegro. Tengo dos sentimientos encontrados: en la parte humana, estoy triste porque sé que además lo estará pasando muy mal y en la parte judicial, lo estoy pasando mal porque se le está condenando sin respetar su presunción de inocencia.

¿Se lo cree?

Me lo creo, lo escucho muy atentamente...

¿Y le convence?

Me convence, aunque tiene que seguir dando explicaciones. Hasta donde las da, lo puedo entender.

Sí, pero él dijo que en apenas diez días iba a explicar todo... y ya han pasado unos cuantos más. ¿No le genera dudas?

Es su estrategia de defensa en los tribunales.

¿Conoce a "Julito", que es de Elda, cerca de su tierra natal?

Me lo he encontrado alguna vez, pero muy esporádicamente.

¿Le sorprende lo que escucha?

Algunas cosas, sí, pero tampoco lo conocía en profundidad como para decir que me lo esperaba o que no.

¿Y con Ábalos, qué siente?

Siento también tristeza por lo que ha pasado en mi partido. Siempre he luchado contra la corrupción. No la admito, no la soporto, es superior a mí. La honestidad y la honradez son la base de la democracia para que los ciudadanos confíen en un proyecto.

Y con todo, ¿ve a Sánchez ganando las próximas elecciones?

Sí.

¿Apostaría, como Morant, por un "superdomingo" en mayo?

No, el "superdomingo" no agotaría la legislatura de Pedro Sánchez.