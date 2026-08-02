El calor no da tregua en Alicante: la Aemet activa el aviso amarillo este domingo por máximas de hasta 38 grados

La provincia de Alicante afronta este domingo 2 de agosto una jornada marcada por el sol, el calor y la estabilidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos permanecerán poco nubosos en general, aunque podrán aparecer algunas nubes bajas durante las primeras horas en puntos del litoral y nubosidad de evolución en zonas concretas.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en las comarcas del interior y el sur de la provincia, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 grados. En la costa, la humedad incrementará la sensación de bochorno y mantendrá las mínimas por encima de los 23 o 24 grados en varios municipios.

El viento será flojo y variable durante buena parte del día, con predominio del sureste durante la tarde. En algunos puntos del litoral podrá alcanzar intervalos moderados, mientras que en Dénia se esperan rachas de hasta 55 kilómetros por hora.

Aviso amarillo por altas temperaturas

La Aemet mantiene activos este domingo avisos amarillos por temperaturas máximas en varias zonas de la provincia de Alicante. En el litoral norte, el aviso estará vigente entre las 12.00 y las 19.59 horas, con máximas que podrán alcanzar los 36 grados, especialmente en el interior de esta zona.

El calor será todavía más intenso en el interior de Alicante, donde los termómetros podrán llegar a los 38 grados. En este caso, el aviso permanecerá activo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas. La probabilidad de que se alcancen estas temperaturas se sitúa entre el 40 % y el 70 %.

Riesgo de incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido este domingo la alerta amarilla por temperaturas máximas en el litoral norte de Alicante. Según la previsión de la Aemet, el episodio de calor comenzará a las 12.00 horas de este domingo 2 de agosto. El aviso también afecta al interior y al litoral sur de Valencia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá un domingo de sol y calor, con temperaturas entre los 24 y los 32 grados. La elevada humedad mantendrá una sensación térmica alta y el viento soplará flojo del sureste. La noche volverá a ser tropical, con una mínima que no bajará de los 24 grados.

El tiempo en Elche

En Elche continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos y temperaturas elevadas. La máxima rondará los 34 grados y la mínima se situará en torno a los 23 grados, por lo que el calor también se dejará notar durante la noche. El viento del sureste soplará flojo y aportará algo de alivio al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá una jornada estable, con máximas de 30 grados y mínimas de 24. La humedad será elevada, especialmente durante la noche, y mantendrá la sensación de bochorno junto al mar. El viento del sur y suroeste soplará flojo y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Elda

El calor será intenso este domingo en Elda, donde los termómetros alcanzarán los 36 grados y no bajarán de los 22 durante la madrugada. El cielo permanecerá despejado y no se esperan lluvias. El viento del sureste soplará flojo, sin cambios significativos en la situación meteorológica.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá otra jornada de sol, calor y humedad, con temperaturas entre los 24 y los 31 grados. El ambiente será especialmente bochornoso durante la madrugada y al final del día, mientras que el viento flojo del sur y sureste apenas aliviará el calor. No se esperan lluvias.

El tiempo en Orihuela

Orihuela registrará una de las temperaturas más altas de la provincia, con una máxima de 37 grados y una mínima cercana a los 23. Los cielos permanecerán despejados y el viento soplará flojo. La Aemet no contempla precipitaciones para este domingo.

El tiempo en Alcoy

Alcoy mantendrá el calor intenso, con una máxima de 37 grados y una mínima de 23. Por la tarde podrá crecer algo de nubosidad, aunque no se esperan cambios importantes. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur.

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El tiempo en Dénia

Dénia alcanzará este domingo los 33 grados, con una mínima de 23 y un ambiente cálido y húmedo junto al mar. El viento ganará protagonismo y podrá dejar rachas de hasta 55 kilómetros por hora. No se esperan lluvias durante la jornada.